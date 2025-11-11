Es waren keine guten Nachrichten für Donald Trump, die am Dienstag von Bangkok nach Washington gingen. Die thailändische Regierung informierte die amerikanische darüber, dass der „erweiterte Waffenstillstand“, der erst am 26. Oktober in Anwesenheit des US-Präsidenten in Kuala Lumpur unterzeichnet wurde, aufgehoben sei.
DiplomatieWie es um Trumps sieben „beendete Kriege“ steht
Thailand kündigt den „erweiterten Waffenstillstand“ mit Kambodscha, für dessen Unterzeichnung der US-Präsident extra anreiste. Mit seinen anderen Friedensbemühungen läuft es ähnlich bescheiden.
Von David Pfeifer, Bangkok
