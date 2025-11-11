Zum Hauptinhalt springen

DiplomatieWie es um Trumps sieben „beendete Kriege“ steht

Lesezeit: 3 Min.

Ende Oktober präsentierten die Premierminister aus Kambodscha (Mitte) und Thailand mit Donald Trump in Kuala Lumpur die unterzeichneten Friedensverträge.
Ende Oktober präsentierten die Premierminister aus Kambodscha (Mitte) und Thailand mit Donald Trump in Kuala Lumpur die unterzeichneten Friedensverträge. (Foto: Andrew Harnik/Getty)

Thailand kündigt den „erweiterten Waffenstillstand“ mit Kambodscha, für dessen Unterzeichnung der US-Präsident extra anreiste. Mit seinen anderen Friedensbemühungen läuft es ähnlich bescheiden.

Von David Pfeifer, Bangkok

Es waren keine guten Nachrichten für Donald Trump, die am Dienstag von Bangkok nach Washington gingen. Die thailändische Regierung informierte die amerikanische darüber, dass der „erweiterte Waffenstillstand“, der erst am 26. Oktober in Anwesenheit des US-Präsidenten in Kuala Lumpur unterzeichnet wurde, aufgehoben sei.

USA
:Was ist eigentlich aus „America First“ geworden?

Nach einer Reihe Wahlniederlagen wächst bei den Republikanern die Kritik an US-Präsident Trump. Der hat sich in den Augen seiner Anhänger zu stark um die Außenpolitik gekümmert.

SZ PlusVon Boris Herrmann

