Wahrscheinlich begann das Missverständnis schon mit diesem Buch. Es heißt „The Art of the Deal“ und erschien 1987, lange vor Donald Trumps Reality-Show „The Apprentice“ und Jahrzehnte vor seinem zweimaligen Einzug ins Weiße Haus. Den Mythos des Verhandlungskünstlers trägt er seither wie einen Orden vor sich her, dabei ließ der heutige US-Präsident seinen Bestseller damals weitgehend von einem Ghostwriter namens Tony Schwartz verfassen.
USADer Mythos vom Verhandlungskünstler
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Der US-Präsident gibt sich gern als begnadeter Stratege, agiert aber widersprüchlich und unvorbereitet – beim Iran-Krieg ebenso wie gegenüber Russland und China. Schon als Geschäftsmann gelang Trump nicht jeder Deal.
Von Peter Burghardt, Washington
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