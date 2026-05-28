Der US-Präsident gibt sich gern als begnadeter Stratege, agiert aber widersprüchlich und unvorbereitet – beim Iran-Krieg ebenso wie gegenüber Russland und China. Schon als Geschäftsmann gelang Trump nicht jeder Deal.

Wahrscheinlich begann das Missverständnis schon mit diesem Buch. Es heißt „The Art of the Deal“ und erschien 1987, lange vor Donald Trumps Reality-Show „The Apprentice“ und Jahrzehnte vor seinem zweimaligen Einzug ins Weiße Haus. Den Mythos des Verhandlungskünstlers trägt er seither wie einen Orden vor sich her, dabei ließ der heutige US-Präsident seinen Bestseller damals weitgehend von einem Ghostwriter namens Tony Schwartz verfassen.