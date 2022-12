Klage in New York

Die US-Kolumnistin Elizabeth Jean Carroll ist mit einer Klage gegen Donald Trump vor ein New Yorker Gericht gezogen, nachdem eine Gesetzesänderung dies ermöglicht hat. Dagegen geht Trump nun vor, indem er das Gesetz anfechten will.

Elizabeth Jean Carroll nutzt den neuen Adult Survivors Act, der nach der "Me too"-Bewegung die Klage bei zuvor verjährten Vorwürfen sexualisierter Gewalt ermöglicht. Dagegen will der Ex-Präsident als Beschuldigter vorgehen.

Donald Trump plant, ein New Yorker Gesetz als verfassungswidrig anzufechten, das erlaubt, wegen angeblichen sexuellen Missbrauchs zu klagen, auch wenn dieser möglicherweise bereits Jahrzehnte zurückliegt.

Ein Anwalt von Trump kündigte am Mittwoch während einer Anhörung vor einem Bundesgericht in Manhattan an, dass die Anfechtung des Gesetzes in einem Antrag auf Abweisung der Klage der New Yorker Autorin E. Jean Carroll vom 24. November enthalten sein werde. Carroll verklagt Trump wegen Körperverletzung nach dem neuen Adult Survivors Act des Bundesstaates, der die Verjährungsfrist für Klagen wegen sexueller Übergriffe aufhebt und der im Zuge der "Me too"-Bewegung verabschiedet wurde. Die 78-Jährige wirft dem Republikaner vor, sie Mitte der 1990er-Jahre in einem New Yorker Kaufhaus vergewaltigt zu haben. Wegen Körperverletzung und Rufschädigung verlangt Carroll nun Schadenersatz, wie aus einer von ihren Anwälten eingereichten Klageschrift hervorgeht. Trump hat ihre Anschuldigungen wiederholt bestritten.

Trumps Klage wäre eine der ersten verfassungsrechtlichen Anfechtungen des neuen Gesetzes, das am selben Tag in Kraft trat, an dem Carroll die Klage einreichte. Diese stützt sich auf den New York Adult Survivors Act, das im Zuge der "Me too"-Bewegung verabschiedet wurde. Dem Gesetz zufolge können mutmaßliche Vergewaltigungsopfer seither unabhängig von Verjährungsfristen mutmaßliche Täter auf Schadenersatz verklagen.

Der US-Bezirksrichter Lewis Kaplan entschied später am Mittwoch, dass der Fall am 17. April vor Gericht verhandelt werden soll, sollte die Anfechtung nicht erfolgreich sein.