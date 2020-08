Von Hubert Wetzel, Washington

Schüsse und zwei Tote in Kenosha, Wisconsin. Schüsse und ein Toter in Portland, Oregon. In beiden Fällen waren es Zusammenstöße zwischen linken Demonstranten und Anhängern rechter Gruppen, die eskalierten. In Kenosha feuerte vorige Woche ein 17 Jahre alter Jugendlicher, der glaubte, eine Tankstelle gegen Plünderer verteidigen zu müssen, auf "Black Lives Matter"-Demonstranten. In Portland starb in der Nacht zum Sonntag ein Mann, der Berichten zufolge einer rechten Miliz angehörte, durch einen Schuss in die Brust. Zuvor waren Hunderte Unterstützer von Präsident Donald Trump in einem Autokonvoi durch die Stadt gefahren, die als linke Hochburg bekannt ist.