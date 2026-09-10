Der Parteitag der Republikaner in Dallas wird wie erwartet zur Egoshow des US-Präsidenten. Sollte seine Partei die Midterms gewinnen, dann will er jedem erwachsenen Amerikaner 5000 Dollar spendieren.

Bevor er loslegt und einen Sonderpreis für den Wahlsieg auslobt, ist sie schon längst da. Unter den treuen Fans von Donald Trump gehört Sany Dash zu den treuesten. Ihr goldener Mercedes mit dem Trump-Präsidentenwappen und dem Namen Trump und dem Trump-Autogramm darauf steht nun vor dem American Airlines Center in Dallas, wo an einem heißen Mittwoch dieser bisher eigenwilligste Republikaner-Parteitag – oder besser Trump-Gipfel – beginnt. Daneben hat sie wie immer ihre Trump-Kollektion aufgebaut.