In Deutschland gilt: Endet das Amt, fällt der Schutz

Der Vorfall illustriert, wie das Dreieck von Recht, Macht und Demokratie in Deutschland austariert ist. Ob das Staatsoberhaupt vor Gericht gestellt werden darf, darüber können nur zwei Staatsgewalten gemeinsam befinden, Justiz und Parlament. In Deutschland ist die strafrechtliche Immunität des Bundespräsidenten analog zu jener der Abgeordneten ausgestaltet. „Wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung darf ein Abgeordneter nur mit Genehmigung des Bundestags zur Verantwortung gezogen oder verhaftet werden“, heißt es in Artikel 46 Grundgesetz, und dasselbe gilt nach Artikel 60 für den Präsidenten. Eine Ausnahme erlaubt das Grundgesetz doch: Auf frischer Tat darf auch ein Präsident festgenommen werden.

Einerseits reicht die deutsche Immunität damit sogar weiter als die des US-Präsidenten, denn ihr Schutz gilt für Straftaten aller Art, gleichviel, ob sie mit dem Amt zusammenhängen oder nicht. Der US Supreme Court hingegen gewährt Immunität nur für „official acts“ – deren Radius er freilich äußerst großzügig bemisst. Nach dessen Urteil genießt ein Präsident womöglich sogar dann Straffreiheit, wenn er eine aufgebrachte Menge zum Marsch aufs Kapitol anstachelt (ob das im Fall von Donald Trump wirklich so ausgeht, muss nun eine untere Instanz entscheiden).

Andererseits gibt es im Grundgesetz zwei bedeutsame Einschränkungen. Erstens hat es dem Parlament eine Schlüsselrolle zugedacht. Der Bundestag entscheidet, ob der Staatsanwalt zum Zug kommt oder nicht. Das ist ein politisches Korrektiv, das die Befugnisse der Justiz ausbalanciert – auch deshalb, weil deren Missbrauch eine echte Krise auslösen könnte. Und zweitens gewährt der deutsche Rechtsstaat dem Präsidenten nur eine befristete Auszeit: Endet das Amt, entfällt auch der Schutz. Dann kann auch wegen möglicher Straftaten während der Amtszeit Klage erhoben werden. Die Immunität gilt dem Amt, nicht der Person.

Ähnlich sind die Regeln in Österreich ausgestaltet. Die Immunität gilt während der Amtszeit, über Ausnahmen entscheidet die Bundesversammlung. Es ist also ebenfalls eine Art Doppelpass von Justiz und Parlament nötig, bevor der höchste Repräsentant des Staates auf die Anklagebank muss.

In Frankreich wird zwischen privaten und amtsbezogenen Handlungen unterschieden

Frankreich hingegen, eine Republik mit einem machtvollen Staatschef, hat in Artikel 67 der Verfassung einen Schutz formuliert, der an die neu geschaffene „official acts“-Doktrin des Supreme Court erinnert. Der Präsident kann demnach „für die in Ausübung seines Amtes vorgenommenen Handlungen“ nicht zur Verantwortung gezogen werden. Auch dort sähe sich ein Gericht im Streitfall also gezwungen, amtsbezogene und private Handlungen voneinander abzugrenzen. Nicht ganz einfach bei einem Präsidenten mit umfassenden Machtbefugnissen, in Frankreich wie in den USA. Zwar mussten sich tatsächlich zwei französische Ex-Präsidenten vor Gericht verantworten, nämlich Nicolas Sarkozy und Jacques Chirac. Da ging es allerdings um frühere Verfehlungen – und die Prozesse konnten erst nach Ende der Amtszeit beginnen.

Auch andere europäische Staaten schützen ihren Präsidenten vor Strafverfolgung wegen der „in Ausübung seiner Amtsaufgaben vollzogenen Handlungen“ (Italien), wegen der „in Wahrnehmung seiner Aufgaben begangenen Straftaten“ (Portugal) oder „während der Ausübung seines Amtes vollzogenen Handlungen“ (Griechenland).

Die meisten Staaten haben freilich eine verfassungsrechtliche Reißleine, die sie ziehen können, wenn ein Präsident völlig aus dem Ruder läuft. Das Grundgesetz kennt die Anklage des Bundespräsidenten vor dem Bundesverfassungsgericht wegen „vorsätzlicher Verletzung“ des Grundgesetzes oder eines anderen Gesetzes. Frankreich macht bei Hochverrat eine Ausnahme vom Immunitätsschutz, Italien zusätzlich beim „Angriff auf die Verfassung“. Da drängt sich die Parallele zu Trump auf: Wenn man einen Angriff aufs Kapitol zugleich als Attacke auf die Verfassung begreift, dann wäre dies im internationalen Vergleich wohl eher kein Fall für präsidiale Immunität.