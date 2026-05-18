„Ihr dient einem verdammten Faschisten!“, ruft eine junge Frau ins Megafon. Hinter ihr hält ein Vater seinem Kind die Ohren zu. Der Junge soll diese Worte nicht hören. Die Familie wollte gerade auf einer Picknickdecke beten, als die Demonstrantin das Megafon ansetzte.
USA„Trump ist Gottes Werkzeug“
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Auf einem christlichen Großevent in Washington beten Tausende – zu Gott und zu Trump. Selten kamen sich Politik und Religion so nah. Ein Besuch.
Von Charlotte Walser, Washington
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