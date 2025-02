Am Mittwoch versuchte nun die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, die Idee ihres Chefs, die er tags zuvor bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Israels Premier Benjamin Netanjahu vorgetragen hatte, wieder einzufangen – ohne den Vorschlag gleich ganz zu beerdigen. Der Präsident habe lediglich erklärt, dass die USA sich beim Wiederaufbau des Gazastreifen engagieren müssten, um die Stabilität der Region zu gewährleisten. Das bedeute aber nicht „boots on the ground“, wie es im Amerikanischen heißt, also keine Entsendung von US-Soldaten. Trump hatte am Dienstag indes erklärt, dass er es sich durchaus vorstellen können, Truppen zu schicken, „wenn es notwendig ist“.

Es gehe nur um eine vorübergehende Umsiedlung der Palästinenser

Auch habe der Präsident keineswegs einer Vertreibung der etwa zwei Millionen palästinensischen Einwohner des Gazastreifen das Wort geredet, so seine Sprecherin. Er habe lediglich vorgeschlagen, dass die Menschen während des Wiederaufbaus umgesiedelt und von den arabischen Nachbarländern Ägypten und Jordanien so lange aufgenommen werden sollten, bis sie wieder in ihre wiederaufgebaute Heimat zurückkehren könnten. Besonders dieser Teil des Vorschlags hatte weltweit Empörung ausgelöst.

Mit seiner Ansage, das Gebiet „übernehmen“ zu wollen, habe Trump zudem keineswegs US-Steuergelder für den Wiederaufbau versprochen. „Es bedeutet vielmehr, dass Donald Trump, der der beste Dealmaker auf dem Planeten ist, einen Deal mit unseren Partnern in der Region abschließen wird“, sagte Leavitt weiter. Der Gazastreifen sei „unbewohnbar“. Deswegen erwarte die US-Regierung „insbesondere von Ägypten und Jordanien, zeitweise palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen, damit wir deren Häuser wiederaufbauen können“.

Auch Trumps Nahostbeauftragter Steve Witkoff bemühte sich um Schadensbegrenzung. Bei einem Treffen mit US-Senatoren am Mittwoch habe er versichert, dass Trump weder Truppen entsenden noch US-Gelder in den Wiederaufbau stecken wolle, so berichteten Teilnehmer. Das bedeute aber nicht, dass der Präsident sich von seinem Vorschlag schon wieder verabschiedet hätte.

Schwiegersohn Jared Kushner hatte Trump im vergangenen Jahr auf das Investitionspotenzial hingewiesen

Tatsächlich hat die Idee, den Gazastreifen wieder aufzubauen, Trump bereits seit einiger Zeit umgetrieben. Sein Schwiegersohn und Ex-Berater Jared Kushner hatte Trump im vergangenen Jahr auf das Investitionspotenzial und die Chancen hingewiesen, die ein Wiederaufbau des Kriegsgebiets mit sich bringen könnte. Von einer neuen „Riviera des Nahen Ostens“ war schon damals die Rede. Seither hatte Trump wiederholt davon gesprochen. In der vergangenen Woche hatte ihm sein Nahostbeauftragter Witkoff, der wie Trump beruflich aus der Immobilienbranche stammt, nach einem Besuch im Gazastreifen von den katastrophalen Zuständen dort berichtet.

Gigantomanische Baupläne und Investitionen in gewaltige Projekte lagen Trump nie fern. Bereits in seiner ersten Amtszeit hatte er Nordkoreas Diktator Kim Jong-un vorgeschlagen, Luxushotels an Nordkoreas Küsten hochzuziehen – wenn das kommunistische Land auf seine Atomwaffen verzichten würde.

Die Pläne für Gaza existierten bisher aber offenbar nur im Kopf des Präsidenten, auch wenn Trump seine Vorschläge bei der Pressekonferenz mit Netanjahu am Dienstag wohl vorher auf einem Blatt Papier notiert hatte. Nach Recherchen der New York Times gab es bis dahin aber nicht viel mehr als die wenigen Schlagwörter auf dem Zettel. Wie Mitarbeiter des Weißen Hauses der Zeitung vertraulich bestätigten, traf auch sie der Vorschlag völlig überraschend. Es gab offenkundig keinerlei interne Vorbereitung im Weißen Haus: weder Gespräche noch Arbeitsgruppen oder Papiere, von Machbarkeitsstudien ganz zu schweigen.

Das Außenministerium war offenbar vorab genauso wenig informiert wie das Pentagon. Deshalb gibt es im State Department keinerlei Schätzungen über die möglichen Kosten des Wiederaufbauprojekts. Auch militärische Planungen für eine Entsendung von Truppen in das Gebiet – mit Schätzungen, wie viel Soldaten nötig wären und wie viel ihr Einsatz kosten würde – existieren wohl nicht einmal ansatzweise. Im Pentagon werde die Idee, so die New York Times, als „äußerst unrealistisch“ angesehen.

Auch die Klarstellungen von Trumps Sprecherin und seinem Nahostbeauftragten lassen indes viele Fragen offen. Unklar ist, ob es sich um einen ernst gemeinten Vorschlag handelt oder um Trumpsche Verhandlungstaktik, um mit möglichst exorbitanten Forderungen größeres Entgegenkommen zu erreichen. So wie im Handelsstreit mit den Nachbarstaaten Mexiko und Kanada, denen Trump mit der Drohung exorbitanter Strafzölle offenbar Zugeständnisse abpresste.

Ein gigantisches Wiederaufbauprojekt, das ohne finanzielle US-Unterstützung oder auch die Entsendung von US-Soldaten wohl kaum zustande käme, würde zudem allen Ankündigungen Trumps im Wahlkampf und seinen ersten Anordnungen als Präsident zuwiderlaufen. So hat er – bis auf Weiteres – die Schließung von USAID anordnen lassen, der staatlichen Entwicklungshilfeorganisation, die mit zuletzt jährlich 40 Milliarden Dollar Entwicklungsprojekte in aller Welt finanzierte – Projekte, von denen nicht wenige auch dem Wiederaufbau kriegszerstörter Regionen dienten.

„Dies ist kein ernsthafter Vorschlag“, urteilte denn auch Daniel Shapiro, der unter Präsident Barack Obama US-Botschafter in Israel war. „Die Übernahme des Gazastreifens durch die USA mit massiven Kosten in Form von Dollars und Truppen ist in etwa so wahrscheinlich wie die Bezahlung der Mauer durch Mexiko.“ Trump selbst ist seit seiner Ankündigung Reporterfragen nach seinen Absichten für den Gazastreifen konsequent ausgewichen.