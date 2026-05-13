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El SalvadorIhn hat Donald Trump abgeschoben in die Heimat, die seine nicht mehr ist

Lesezeit: 3 Min.

José Callejas, 50, muss sich nun wieder in El Salvador durchschlagen.
José Callejas, 50, muss sich nun wieder in El Salvador durchschlagen. Jan Heidtmann

José Callejas hat eine Frau, drei Kinder und ein Haus – in Houston, Texas. Bis dieses Leben, für das er Jahrzehnte lang geschuftet hat, an einem Dienstagabend im November jäh endet.

Von Jan Heidtmann

Natürlich erinnert sich José Callejas an diesen Dienstagabend im vergangenen November. Weil einer der Reifen geplatzt war, hatte er seinen Lieferwagen am Straßenrand abstellen müssen. Mit dem Wagenheber in der Hand stand er nun irgendwo in den Suburbs von Houston, Texas, als ein Streifenwagen anhielt. Die beiden Polizisten stellten ihm genau zwei Fragen, José Callejas musste beide mit „Nein“ beantworten. „Besitzen Sie einen Führerschein?“ Und: „Sind Sie US-Bürger?“ Es war der Moment, als das Leben, das er kannte, jäh endete.

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