Er ist wieder da. Eines der unwahrscheinlichsten Comebacks in der Geschichte Amerikas nimmt an diesem Montag seinen hochoffiziellen Lauf. Donald Trump , der 45. Präsident der USA , wird im Zentrum von Washington, D.C., als der 47. Präsident der USA vereidigt. 1475 Tage ist es her, seit Trump genau dort den radikalsten Teil seiner Anhänger zum Sturm auf das Kapitol animierte, weil er seine Wahlniederlage gegen Joe Biden nicht akzeptierte. Damals schien selbst nach Einschätzung führender Republikaner die politische Karriere des Donald J. Trump ein für alle Mal beendet zu sein. Es war ein großer Trugschluss. Nun ist er im Alter von 78 Jahren wieder der mächtigste Mann der Welt und kündigt ein „Goldenes Zeitalter“ für Amerika an.

Zwischen seinen beiden Amtszeiten wurde Trump vier Mal strafrechtlich angeklagt und immerhin in einem Fall auch verurteilt. Zum ersten Mal seit der Gründung der USA zieht damit ein verurteilter Straftäter ins Weiße Haus ein. Trump ist außerdem erst der zweite Präsident in der US-Geschichte, dem es gelang, gewählt, abgewählt und erneut gewählt zu werden. Der erste war Grover Cleveland Ende des 19. Jahrhunderts, der im Unterschied zu Trump seine zwischenzeitliche Wahlniederlage allerdings akzeptiert hatte.

Auf den offiziellen Teil folgt eine Fanfeier

Wegen des Wintereinbruchs an der amerikanischen Ostküste und der extremen Kälte in Washington fand die Amtseinführung Trumps nicht wie üblich draußen vor dem Kapitol statt, sie wurde kurzfristig ins Innere des Kuppelbaus verlegt. Der Vereidigung und der „Inaugural Address“, seiner ersten Rede als neuer Präsident, konnten deshalb deutlich weniger Zuschauer und VIP-Gäste beiwohnen als ursprünglich vorgesehen. Trump hatte aber angekündigt, nach dem offiziellen Teil des Tagesprogramms noch in die Capital One Arena zu kommen, um sich dort vor rund 20 000 Anhängern feiern zu lassen.

In dieser Mehrzweckhalle im Zentrum von Washington gab er bereits am Sonntagabend eine Art vorgezogene Regierungserklärung ab. Dabei unternahm der neue Präsident gar nicht erst den Versuch, sein gespaltenes Land zusammenzuführen. Stattdessen sagte er: „Schon bald werden wir mit der größten Abschiebungsaktion in der amerikanischen Geschichte beginnen.“

Trump will im großen Stil Einwanderer ohne Papiere ausweisen, die er pauschal als „Kriminelle“ bezeichnet. Es wurde erwartet, dass er noch am Montag entsprechende Dekrete unterzeichnen würde, um diese Abschiebungen auf den Weg zu bringen und womöglich auch die Grenze zu Mexiko zu schließen. Dem Vernehmen nach sind rund 100 solcher „Executive Orders“ vorbereitet worden – nicht nur zur Migration.

Trump versprach seinen Anhängern unter anderem, ein kürzlich von seinem Vorgänger Joe Biden erlassenes Verbot für Offshore-Bohrungen umgehend zu kippen. „Jede törichte Verordnung von Biden wird aufgehoben“, sagte er. Außerdem kündigte er an, verurteilte Straftäter des Kapitolsturms vom 6. Januar 2021 zu begnadigen und unveröffentlichte Akten zu den Morden an John F. Kennedy, Robert F. Kennedy und Martin Luther King freizugeben.

Der Tag der Amtsübernahme begann für Trump und seine Familie mit einer Morgenandacht in der St. John’s Church. Anschließend trafen sich der scheidende und der neue Präsident im Weißen Haus zur traditionellen Tee-Zeremonie. Begleitet wurden die beiden von ihren Ehefrauen Jill Biden und Melania Trump. Der Demokrat Biden begrüßte den Republikaner Trump mit den Worten: „Willkommen zu Hause.“

All dies gehört eigentlich zur protokollarischen Normalität bei der Ämterübergabe zwischen US-Präsidenten, aber vor vier Jahren hatte Trump das seinem Nachfolger verweigert. Er hatte Washington vorzeitig verlassen und nahm überhaupt nicht an der Vereidigung Bidens teil. Joe Biden soll Trump nun auch einen Brief im Oval Office hinterlassen haben.

Joe Biden hat sich zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen

In einer seiner letzten Amtshandlungen traf Biden noch eine vorbeugende Maßnahme gegen Trump, der seinen politischen Gegnern immer wieder mit Vergeltung gedroht hatte. Joe Biden sprach mehrere Präventivbegnadigungen aus, unter anderem für Anthony Fauci, den ehemaligen medizinischen Chefberater in der Corona-Zeit, sowie für den früheren Generalstabschef der US-Streitkräfte Mark Milley, die republikanische Trump-Gegnerin Liz Cheney und alle Mitglieder des parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der mit Trumps Rolle beim Kapitolsturm beschäftigt war.

Begnadigungen gehören zu den verfassungsrechtlichen Befugnissen von US-Präsidenten, aber es ist höchst ungewöhnlich, sie vorab auszusprechen – als eine Art Schutzschild gegen eine mögliche juristische Verfolgung unter der nächsten Regierung. Kein anderer Präsident hat solche Präventivbegnadigungen jemals in dem Umfang ausgesprochen, wie Biden das nun tut. „Das sind besondere Umstände, und ich kann nicht guten Gewissens nichts tun“, ließ der scheidende Präsident zum Abschied mitteilen.