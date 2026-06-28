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Messe zum Jubiläum der USABundesstaaten und Besucher bleiben der „Great American State Fair“ fern

Lesezeit: 4 Min.

Auf der National Mall in Washington feiern die USA ihren 250. Geburtstag auch mit einem Rodeo.
Auf der National Mall in Washington feiern die USA ihren 250. Geburtstag auch mit einem Rodeo. Andrew Leyden/Getty Images

Zum 250. Geburtstag der USA präsentieren sich die Bundesstaaten auf einer Messe in Washington. Aber einige Staaten fehlen – und das ist nicht der einzige Grund für Aufregung rund um dieses leicht verkorkste Fest.

Von Charlotte Walser, Washington

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Ein Lasso, ein Pferdesattel, ein Cowboyhut – und Dinosaurierknochen: So präsentiert sich der Bundesstaat Montana in seinem Pavillon auf der National Mall in Washington, D.C. Florida, zeigt Unterwasserbilder und verteilt Alligatoren aus Plüsch. Arizona präsentiert seine Wüstenlandschaften, New York die Wolkenkratzer.

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