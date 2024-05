Trumps Wahlkampfteam bat direkt nach dem Urteil bei Anhängern um Spenden. "Ich bin ein politischer Gefangener", hieß es in einer E-Mail des Trump-Teams und auf der Spenden-Webseite des Republikaners. "Ich wurde gerade in einem manipulierten Hexenjagd-Prozess verurteilt: Ich habe nichts falsch gemacht. (...) Aber mit eurer Unterstützung in diesem Moment der Geschichte werden wir das Weiße Haus zurückgewinnen und Amerika wieder großartig machen."

"Wir haben heute in New York gesehen, dass niemand über dem Gesetz steht"

Das Wahlkampfteam von US-Präsident Joe Biden bezeichnete Trump als verurteilten Straftäter: "Wir haben heute in New York gesehen, dass niemand über dem Gesetz steht. Donald Trump hat immer fälschlicherweise geglaubt, dass er nie mit Konsequenzen rechnen muss, wenn er das Gesetz zu seinem persönlichen Vorteil bricht", heißt es in einer Mittelung. "Es gibt nach wie vor nur eine Möglichkeit, Donald Trump aus dem Oval Office zu vertreiben: an der Wahlurne. Ob verurteilter Verbrecher oder nicht, Trump wird der republikanische Präsidentschaftskandidat sein."

SZ Plus Schweigegeldprozess gegen Trump : 34 Mal schuldig Ein Geschworenengericht befindet Ex-Präsident Trump im New Yorker Schweigegeldprozess in allen Anklagepunkten für schuldig. Der Republikaner ist nun der erste ehemalige US-Präsident, der mit dem Makel leben muss, ein verurteilter Straftäter zu sein. Von Christian Zaschke

Trump werde wegen des Schuldspruchs vermutlich Rekordsummen an Spenden einsammeln und könne dieses Geld dann für den Wahlkampf ausgeben. "Wenn ihr auf den perfekten Zeitpunkt gewartet habt, um eure erste Spende für die Wiederwahlkampagne von Joe Biden zu leisten, dann ist heute der richtige Tag dafür."

Es ist das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat verurteilt worden ist. Trump bezeichnete den Schuldspruch nach Verlassen des Gerichtssaals als Schande. Das wirkliche Urteil werde bei der Wahl am 5. November fallen, sagte er. Er sei unschuldig. Er werde weiter kämpfen bis zum Ende.

Aus seiner Partei erhielt er dafür Unterstützung. Dem republikanischen Präsidenten des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, zufolge werde Trump gegen das "absurde" Urteil klagen und siegen. Es sei ein beschämender Tag in der amerikanischen Geschichte, so Johnson. Einige große republikanische Geldgeber wollen ihre finanzielle Unterstützung für Donald Trump nach dem Urteil sogar verstärken. Verschiedene Spender erklärten sich entsprechend gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Auf Trump-nahen Webseiten riefen Anhänger des Republikaners zu Krawallen und Vergeltung auf. Das ergab eine von Reuters vorgenommene Sichtung der Stellungnahmen auf Truth Social, Patriots.Win und Gateway Pundit. "Jemand in New York, der nichts zu verlieren hat, muss sich um Merchan kümmern", schrieb ein Kommentator auf Patriots.Win mit Bezug auf den Richter Juan Merchan.

Viele Trump-Anhänger werten den Schuldspruch als Beleg dafür, dass das politische System nicht funktionieren würde. "1.000.000 (bewaffnete) Männer müssen nach Washington gehen und alle aufhängen. Das ist die einzige Lösung", schrieb einer auf Patriots.win. Ein anderer fügte hinzu: "Trump sollte bereits wissen, dass er eine Armee hat, die bereit ist, für ihn zu kämpfen und zu sterben." In mehreren Posts wurde dazu aufgerufen, Demokraten ins Visier zu nehmen, und in einigen Fällen wurde vorgeschlagen, sie zu erschießen.