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USA„Es ist zu einem Zirkus ausgeartet“

Lesezeit: 4 Min.

Ein Washington-Wimmelbild – suchen Sie das Weiße Haus!
Ein Washington-Wimmelbild – suchen Sie das Weiße Haus! Stephanie Scarbrough/AP Photo

Donald Trump feiert Geburtstag – seinen und den der Vereinigten Staaten, in dieser Reihenfolge. Darum ist Washington jetzt eine Großbaustelle für allerlei Festspiele. Doch nicht alle sind begeistert.

Von Peter Burghardt, Washington

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Wenn Donald Trump sein vergoldetes Büro verlässt, das Oval Office, dann schaut er auf zwei Baustellen. Im Osten klafft die Lücke, die der in seinem Auftrag weggehackte East Wing des Weißen Hauses hinterlassen hat. Dort soll sein ebenfalls vergoldeter Ballsaal entstehen, für angeblich 400 Millionen Dollar und angeblich bezahlt von seinen Freunden. Aber weil er nun für vermeintliche Sicherheitsmaßnahmen doch noch eine Milliarde Dollar Steuergeld dafür verlangt und der Kongress bisher abwinkt, kommt sein Lieblingsprojekt nicht recht voran.

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