Das Oberste Gericht der USA hat Donald Trump am Montag einen wichtigen juristischen Sieg verschafft. Als früherer US-Präsident genießt er weitgehende Immunität für alles, was er in seiner Amtszeit tat. So hat es die Mehrheit an dem Gericht entschieden, die sechs konservativen Vertreter, von denen Trump drei selbst ernannt hat. Das behindert den Strafprozess zu seinen Versuchen, die Wahl 2020 umzustoßen.

Wichtige Fragen haben die obersten Richter in dem Urteil allerdings offengelassen, die nun von den unteren Gerichtsinstanzen geklärt werden müssen.

Das führt dazu, dass sich der Prozess gegen Trump wegen versuchter Wahlbeeinflussung und der Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 weiter verzögern dürfte; mit einer Verhandlung vor dem Wahltermin vom 5. November ist nicht mehr zu rechnen, genau das, was der designierte Präsidentschaftskandidat der Republikaner erreichen wollte. Mit einer Ausnahme: Am District Court in der Hauptstadt Washington wird die für den Strafprozess zuständige Richterin Tanya Chutkan Anhörungen abhalten müssen, um die Vorwürfe gegen Trump an den neuen Vorgaben des höchsten Gerichts zu messen. Das ist eine Chance für Sonderermittler Jack Smith, der amerikanischen Öffentlichkeit zumindest einen Teil der Beweismittel und Argumente zu präsentieren, die er beim Prozess vorlegen wollte.

Die Immunität gilt nicht für alle Handlungen des Präsidenten

Smith beschuldigt Trump, eine Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten angezettelt zu haben, um das Resultat der Wahl 2020 zu kippen. Mit der Rekrutierung falscher Wahlmänner in mehreren Staaten habe er versucht, die Bestätigung der Wahl zu stören, ebenso, als er seine Anhänger zum Sturm des US-Kapitols aufwiegelte. Indem er versuchte, die Auszählung in mehreren Staaten mit knappen Resultaten zu beeinflussen, habe er schließlich die Bürgerrechte der Amerikaner verletzt. Trump verteidigte sich, er habe Immunität für alle Amtshandlungen.

Das Oberste Gericht hat Trump Immunität gewährt, allerdings keineswegs für alle Handlungen des Präsidenten. Es unterscheidet drei Arten. Der Kern der Aufgaben des Präsidenten, die er explizit und allein von Kongress und Verfassung zugewiesen bekommt, ist durch absolute Immunität geschützt. Für alle anderen Amtshandlungen gilt eine mutmaßliche Straffreiheit. Für Handlungen als Privatperson schließlich genießt der Präsident keinen Schutz; das gilt zum Beispiel auch für Reden, die er als Parteioberhaupt oder als Präsidentschaftskandidat hält.

Auf einige Fälle ist dieses Schema leicht anwendbar. Gerichte können zum Beispiel nicht prüfen, ob ein Präsident zu Recht eine Begnadigung ausspricht, weil das zu seinen Kernkompetenzen gehört. Ebenso wenig dürfen sie beurteilen, wie ein Präsident seine Kabinettsmitglieder ersetzt. Das dürfte sich auf das Strafverfahren zur Wahl 2020 auswirken: Sonderermittler Smith erhob den Vorwurf, Trump habe Jeff Clark, einen Loyalisten, an die Spitze des Justizministeriums setzen wollen, um dieses in seinen Plan zu verwickeln.

Schwieriger sind die Folgen des Urteils einzuschätzen, wenn eine Behörde für andere Amtshandlungen Anklage erheben und die mutmaßliche Immunität aufheben will. Smith etwa müsste für Teile seiner Anschuldigungen belegen, dass ein Prozess Funktionsweise und Durchsetzungskraft der Exekutive nicht beeinträchtigt. Wie genau das zu belegen ist, lässt das Gericht aber offen. Auch für die Unterscheidung zwischen Amtshandlungen und Privatem gibt das Urteil des Supreme Court nur einige Ansatzpunkte, aber kein definitives Entscheidungsraster. Wenn Donald Trump vor dem Weißen Haus zu seinen Anhängern spricht, wie er das am 6. Januar 2021 getan hat – redete da der Präsident, der Kandidat oder der Parteichef? Als Trump den Vizepräsidenten Mike Pence unter Druck setzte, in seiner Funktion als Vorsitzender des Senats die Wahlmännerstimmen für ungültig zu erklären – tat er das als Vertreter der Exekutive oder als Kandidat?

Auf die Kommunikation mit dem Justizministerium kann die Anklage nicht mehr verweisen

Auf solche Fragen wird Richterin Chutkan nun eine Antwort erteilen müssen. Welche Teile der Anklage gegen Trump dann noch Bestand haben werden, ist schwer einzuschätzen. Mehrere Vorwürfe betreffen ziemlich eindeutig Trumps privates Handeln, etwa sein Telefonat mit Brad Raffensperger, dem Staatssekretär von Georgia, den er aufforderte, 11 000 Stimmen für ihn zu finden.

Allerdings kommt Trump zugute, dass das Oberste Gericht der Anklage eine ganze Reihe weiterer Fesseln angelegt hat. Bei Amtshandlungen etwa darf sie in Zukunft nicht mehr mit den Motiven des Präsidenten argumentieren, weil dieser Teil von der Immunität gedeckt wird. Darauf aber stützt sich ein Teil der Argumentation von Jack Smith, der zu belegen versucht hat, dass Trump danach trachtete, an der Macht zu bleiben und die Wahl von Joe Biden zu verhindern. Zusätzlich erschwert wird Smiths Arbeit dadurch, dass das Oberste Gericht es der Anklage verbietet, eine Reihe von Beweisen zu nutzen, etwa Kommunikation zwischen dem Präsidenten und dem Justizministerium, weil diese ebenfalls unter die Immunitätsklausel falle.

Wann Richterin Chutkan diese komplexen Fragen aufnehmen wird, hat sie noch nicht entschieden. Fest steht, dass Trump die meisten ihrer Entscheidungen wieder an die Berufungsgerichte weiterziehen kann, bis zum Supreme Court – womit er das Verfahren bis nach dem Wahltermin verzögern kann. Trump wird versuchen, seine Immunität möglichst großzügig auszulegen. Möglicherweise wird dann die Anklage in Georgia, ebenfalls wegen der Wahl 2020, in sich zusammenfallen. Der Fall wegen der Geheimdokumente in Florida hingegen dürfte nicht betroffen sein, weil das die Zeit nach Trumps Ausscheiden aus dem Amt betrifft. Aber wer weiß? Obwohl der Prozess in New York, in dem er wegen 34-facher Buchhaltungsfälschung schuldig gesprochen wurde, auf den ersten Blick nicht von der Immunitätsregelung betroffen ist, weil er private Handlungen vor der Wahl betrifft, hat Trump eine Eingabe an das Gericht gemacht, seinen Schuldspruch aufzuheben. Zunächst einmal soll die für den 11. Juli vorgesehene Verkündung des Strafmaßes auf den 18. September verschoben werden. Am Dienstag signalisierte die Staatsanwaltschaft von New York, dass sie damit einverstanden ist.