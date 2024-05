Von Boris Herrmann und Christian Zaschke, New York

Nach allem, was über die üblichen Kanäle zu erfahren war, hatte Donald Trump ein schönes Wochenende. Er war unter anderem am Strand von Wildwood, New Jersey, nicht um zu baden natürlich, sondern um sich zwischendurch auch mal wieder um seinen Wahlkampf zu kümmern. Dort, in der Sonne von Wildwood, ließ er sich von Zehntausenden Fans bejubeln, und er fand dabei auch die Gelegenheit, allen Müttern einen schönen Muttertag zu wünschen, insbesondere seiner Gattin Melania: "Ich werde bald zu Hause sein", rief er ihr über die Kameras zu.