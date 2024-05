Plötzlich Star in einer Reality-Show

New York

Stormy Daniels, Pornodarstellerin, Mutter und Schweigegeldempfängerin, weckt den Gerichtssaal in Manhattan auf.

Von Boris Herrmann

Alle, die sich ernsthaft mit diesem Prozess beschäftigten, wissen natürlich: Entscheidend ist hier nur die Frage, ob Geschäftsbilanzen manipuliert wurden. Das hat in den zurückliegenden drei Wochen vor Gericht in Manhattan auch keine unwesentliche Rolle gespielt. Stundenlang wurden da Schecks und Belege und Kontoauszüge vor den Geschworen ausgebreitet. Nicht nur dem Angeklagten, Donald Trump, fielen dabei ab und an die Augenlider zu.