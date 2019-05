8. Mai 2019, 07:36 Uhr Einblick in Steuererklärungen Trump soll mehr als eine Milliarde Verlust gemacht haben

Der New York Times liegen Trumps Steuerbescheide aus den Jahren zwischen 1985 und 1994 vor.

liegen Trumps Steuerbescheide aus den Jahren zwischen 1985 und 1994 vor. Als Bauunternehmer machte der aktuelle US-Präsident demnach hohe Verluste - und zahlte deswegen nur in zwei von zehn Jahren überhaupt Steuern.

Keinen Aufschluss gibt der Bericht über die heftig debattierten Steuererklärungen aus den vergangenen Jahren. Der US-Präsident verweigert eine Veröffentlichung.

Im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft hat Donald Trump sich gerne als erfolgreicher Geschäftsmann und Selfmade-Milliardär inszeniert, der auch mit Rückschlägen oder Hindernissen souverän umzugehen wisse. Dass Trump nicht ganz so erfolgreich war, wie er sich selbst gern darstellt, war bereits bekannt.

Recherchen der New York Times zeigen nun offenbar, dass Trumps Firmen in den Achtziger- und Neunzigerjahren noch deutlich desolater waren als bislang bekannt - oder zumindest in den Steuererklärungen so dargestellt wurden. So liegen dem Blatt Steuerunterlagen vor, aus denen hervorgeht, dass Trump als Bauunternehmer zwischen 1985 und 1994 mehr als eine Milliarde Dollar verloren hat.

Um Trumps Steuerunterlagen gibt es seit längerem Diskussionen. Anders als seine Vorgänger im Amt macht der aktuelle US-Präsident seine Steuererklärungen nicht öffentlich. Der für Steuerrecht zuständige Ausschuss im Repräsentantenhaus hatte insbesondere die Veröffentlichung der Bescheinigungen aus den Jahren 2013 bis 2018 gefordert. Das lehnte Finanzminister Steven Mnuchin ab.

Die nun der New York Times bekannten Unterlagen geben immerhin Einblick in die Jahre zwischen 1985 und 1994. Trump habe 1985 geschäftliche Verluste von 46,1 Millionen Dollar gemeldet, und laut den Unterlagen innerhalb von zehn Jahren insgesamt Verluste von 1,17 Milliarden Dollar (eine Milliarde Euro) gemacht, schreibt die Zeitung. Im Vergleich mit anderen einkommensstarken Privatpersonen scheine Trump "mehr Geld als nahezu jeder amerikanische Steuerzahler" verloren zu haben.

Insgesamt habe er den Steuerunterlagen zufolge so viel Geld verloren, dass er nur in zwei der zehn Jahre Einkommenssteuern zahlte - und in den restlichen acht Jahren alle Zahlungen habe vermeiden können, schreibt das Blatt.

Die Reaktion des Weißen Hauses auf die Recherchen hat sich der NYT zufolge mit der Zeit geändert. Noch vor einigen Wochen habe ein hochrangiger Vertreter mitgeteilt, Trump habe damals von massiven Abschreibungen und Steuererleichterungen profitieren können. Man könne ein hohes Einkommen haben und trotzdem nicht viel Steuern zahlen müssen. Deshalb habe der Präsident selber ja immer darauf hingewiesen, dass man das Steuersystem ändern müsse. Tatsächlich hat Trump wiederholt kritisiert, dass Unternehmen wie Amazon ihren Verpflichtungen nicht nachkämen.

Auf jüngste Anfragen reagierte das Weiße Haus dann jedoch völlig anders: Ein Rechtsanwalt Trumps habe zuletzt mitgeteilt, dass die Steuerinformationen "nachweisbar falsch" seien - ein Vorwurf, den die NYT unter Berufung auf Experten bestreitet.