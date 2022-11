Von Claudia Koestler, Portland

Der ehemalige US-Präsident und neuerliche Kandidat für das Amt Donald Trump hat sich in einer Ansprache geäußert, nachdem US-Justizminister Merrick Garland einen Sonderermittler für die laufenden Untersuchungen rund um Trump eingesetzt hat.

In seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida erklärte der ruhig sprechende, aber deutlich angefasste Trump, dass die Einsetzung des Sonderermittlers in seinen Augen "ungeheuerlich" sei und einen "entsetzlichen Machtmissbrauch" darstelle. Zudem sehe er darin ein Beispiel für Rechtsbeugung. Er selbst bezeichnete sich in der Rede als "einen der ehrlichsten und unschuldigsten Menschen, die es je in unserem Land gab."

"Sechs Jahre lang wurde meine Unschuld in allen Bereichen bewiesen - von konstruierten Amtsenthebungsverfahren bis hin zu Mueller, der keine Absprachen gefunden hat, und jetzt noch einmal tun?", fragte Trump. "Das ist nicht akzeptabel, es ist so unfair, die schlimmste Form der Politisierung der Justiz", sagte er und forderte Unterstützung an: "Die republikanische Partei muss aufstehen und kämpfen."

Der Bericht wird kontinuierlich ergänzt.