Amerika und die Welt haben in den vergangenen sechs Monaten recht unterschiedliche Versionen von Donald Trump erlebt, jedenfalls im Umgang mit Russland und der Ukraine . Vor allem in den vergangenen drei Tagen. Da fragt sich der eine oder andere, welcher Trump der glaubwürdigere Trump ist und welcher Trump beim nächsten Mal auftreten wird.

Ende Februar warf der US-Präsident seinen ukrainischen Kollegen Wolodimir Selenskij aus dem Oval Office, weil Selenskij gewagt hatte, auf die Nöte seines angegriffenen Landes hinzuweisen und obendrein keinen Anzug trug. Die Bilder und Töne gingen um die Welt. Man konnte sich nicht erinnern, dass jemals ein Staatsgast in diesem ehrwürdigen Gebäude öffentlich so vorgeführt worden war.

Bei Trump scheint immer alles mega sein zu müssen

Am vergangenen Freitag dann empfing Trump seinen russischen Besucher Wladimir Putin mit großen Ehren inklusive Kampfjetbegleitung in Alaska. In Putins Auftrag hat die russische Armee die Ukraine überfallen; er ist wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen angeklagt. Den Zuhörern kam kein Widerwort Trumps zu Ohren, ganz anders als bei Selenskij. Dem hatte Trump vorgeworfen, mit dem Dritten Weltkrieg zu spielen, und erklärt, er habe beim Krieg mit Russland schlechte Karten.

Nun wurde Selenskij bei seinem Comeback im Weißen Haus sehr freundlich begrüßt, diesmal schwarz gekleidet und später assistiert von führenden Vertretern Europas wie Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Trump bietet für den Fall eines Friedensschlusses sogar vage Sicherheitsgarantien an. Außerdem telefonierte er gleich wieder mit Putin und will ein Treffen zwischen Putin und Selenskij allein und mit ihm organisieren, das wäre Trumps nächster Mega-Gipfel.

Alles ist irgendwie mega bei ihm, ganz im Sinne seiner Bewegung Maga, Make America Great Again. „Unter Präsident Trump ist die amerikanische Führung zurück“, schrieb das Weiße Haus am Montagabend in einer Pressemitteilung. Trump behauptet auch immer wieder, dass es mit ihm als Präsidenten den Krieg in der Ukraine nie gegeben hätte. Bei ihrem Treffen in Anchorage pflichtete ihm Putin darin bei, ohne genauere Erläuterung. Auch in ihrer schlechten Meinung von Putins Vorgänger Joe Biden scheinen sie sich recht einig zu sein. Trump hält ihn für den miesesten US-Präsidenten aller Zeiten. Was bei Putin daran liegen könnte, dass Biden ihn einen „Kriegsverbrecher“, „Schlächter“ und „mörderischen Diktator“ nannte. Der Demokrat stand von Anfang an zu Selenskij und trug erheblich dazu bei, die westlichen Reihen geschlossen zu halten.

Bei Trump war das weniger klar, trotzdem gilt er seinen Bewunderern als großer Stratege, der anders als der gebrechliche Biden kraftvoll die Fäden zieht und die Figuren nach Belieben auf die Bühne holt. Unter Biden hätte es dieses Treffen mit Putin nicht gegeben, sagte Trumps früherer Außenminister Mike Pompeo am Sonntag bei Fox News. Das war als Lob für Trump gemeint, wobei dieser Republikaner anders als Trump darauf hinwies, dass die russische Aggression nicht siegreich sein dürfe.

Pompeo erkennt zumindest eine Strategie hinter Trumps neuen Manövern. Zwar schweigen weder, wie vom US-Präsidenten bis zum Treffen mit Putin gefordert, die Waffen, noch verhängt seine Regierung zur Strafe verschärfte Sanktionen gegen Russland. Aber Pompeo meint, dass die amerikanischen Zölle gegen Indien bei Putin wirken, weil Indien russisches Öl kauft. Auch würden die Europäer doch verstärkt amerikanische Waffen kaufen.

Die Ukraine will Waffen im Wert von 90 Milliarden Dollar in den USA kaufen

Über Europa will die Ukraine Waffen made in America im Wert von 90 Milliarden Dollar erwerben, wie Selenskij nun in Washington sagte. Auf diese Weise kann Trump seinen Verehrern erklären, dass sich für Amerika indirekter Beistand für die Ukraine lohnt, nach dem Motto: America First. Denn besonders der Maga-Anhang findet, dass Amerika zu viel Geld in Osteuropa verpulvert. Der US-Präsident würde gerne Friedensstifter sein, weil er sich ungeachtet mehrerer Pleiten in der Vergangenheit als begnadigten Verhandler betrachtet und das Wort deal zu einem seiner Lieblingswörter gemacht hat, knapp vor tariffs, Zölle.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine habe mit einem schwachen US-Präsidenten begonnen und werde mit einem starken US-Präsidenten enden, sagte der republikanische Senator Lindsey Graham ebenfalls bei Trumps Haussender Fox News. Graham ist das Paradebeispiel eines wendigen Mandatsträgers im Orbit des Präsidenten. Er gehört zu jenen Republikanern alten Schlages, für die Russland von jeher das Reich des Bösen war. Für Falken wie ihn muss Kungelei mit Putin ein Grauen sein, vielen Landsleuten ist die Nähe von Trump zu Putin verdächtig. Und doch verzeihen viele Amerikaner ihrem Oberbefehlshaber offenbar vieles, auch Graham tat das und die allermeisten anderen Kongressmitglieder seiner Partei.

Nur wenige sind so mutig wie der republikanische Abgeordnete Brian Fitzpatrick. Er würdige Präsident Trumps „Politik des Friedens durch Stärke, die Putin dazu zwang, nach Amerika zu kommen, um einen möglichen Waffenstillstand zu besprechen, dem die Ukraine bereits wiederholt zugestimmt hat“, schrieb er auf X. Aber: „Die Souveränität und Freiheit der Ukraine sind keine Verhandlungsmasse; sie sind Prinzipien, die verteidigt werden müssen. Kein Weg zum Frieden ist ohne ihre Stimme glaubwürdig. Amerika hat die freie Welt stets angeführt, indem es seine Partner vereinte und Aggressionen entschlossen entgegentrat.“

Eines darf man indes Trump ernsthaft abnehmen. Er möchte den Krieg in der Ukraine tatsächlich loswerden. Er will lieber Geschäfte machen in der Ukraine und in Russland und überall. Ohnehin hat er noch ein Ziel: Er wünscht sich den Friedensnobelpreis, den Barack Obama schon hat. Und der Themenwechsel in die Außenpolitik dürfte ihm auch aus anderen Gründen recht sein. Über die geheimen Gerichtsakten des toten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, seines guten Bekannten von einst, spricht gerade kaum mehr jemand.