Seit vielen Jahren beobachtet der Journalist und evangelische Theologe Arnd Henze die religiöse Rechte in den USA. In seinem Buch „Mit Gott gegen die Demokratie“ zeigt er, wie Religion zum Machtinstrument wird, wie sich die neuen christlichen Gotteskrieger international vernetzen und worauf sich auch Europa einstellen muss.
Interview über rechtsextreme Christen in den USAWarum Religion der Demokratie nicht guttut
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Der christliche Nationalismus sei „eine der gefährlichsten Ideologien der Welt“, sagt der Theologe und Publizist Arnd Henze im Interview. Und die Maga-Bewegung um Donald Trump trage längst Züge einer Religion. Doch: „Die Fliehkräfte werden größer.“
Interview von Annette Zoch
Trump und Gott:Jesus Christ’s Superstar
Die Symbiose der republikanischen Maga-Bewegung und des christlichen Nationalismus der USA hat ein neues, kritisches Stadium erreicht.
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