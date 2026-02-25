Der Kongress ist interessant besetzt, als Donald Trump am Dienstagabend zur Nation spricht und sich fast zwei Stunden lang selbst lobt. Auf der Tribüne zeigen sich zum Beispiel amerikanische Eishockeymänner, die zwei Tage zuvor in Italien Olympiasieger geworden sind – mit einem Finalsieg gegen die Auswahl aus dem Nachbarland Kanada, das der US-Präsident gerne übernehmen würde.