SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Botschafter der Trump-Politik“

Die Eishockeyspieler präsentieren ihre Goldmedaillen im Kongress.
Die Eishockeyspieler präsentieren ihre Goldmedaillen im Kongress. (Foto: Evelyn Hockstein)

Donald Trump gibt die längste Regierungserklärung aller Zeiten ab – und versucht, mit Eishockey von seinen Problemen abzulenken. Und der SZ-Korrespondent hat langsam genug. Die neue Folge des Podcasts zwischen New York und Berlin.

Von Boris Herrmann und Patrick Bauer

Christian Zaschke fehlt leider immer noch bei der „Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“: Er ist wegen seines Rückens weiterhin krankgeschrieben. Boris Herrmann, der New York-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, hat diesmal Verstärkung aus Berlin bekommen: Patrick Bauer aus dem Podcast-Team springt ein. Und sie stellen fest: Auf beiden Seiten des Atlantiks kämpfen Bürgermeister einen erbitterten Kampf mit dem Schnee.

