Christian Zaschke fehlt leider immer noch bei der „Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“: Er ist wegen seines Rückens weiterhin krankgeschrieben. Boris Herrmann, der New York-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, hat diesmal Verstärkung aus Berlin bekommen: Patrick Bauer aus dem Podcast-Team springt ein. Und sie stellen fest: Auf beiden Seiten des Atlantiks kämpfen Bürgermeister einen erbitterten Kampf mit dem Schnee.