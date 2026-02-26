Christian Zaschke fehlt leider immer noch bei der „Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“: Er ist wegen seines Rückens weiterhin krankgeschrieben. Boris Herrmann, der New York-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, hat diesmal Verstärkung aus Berlin bekommen: Patrick Bauer aus dem Podcast-Team springt ein. Und sie stellen fest: Auf beiden Seiten des Atlantiks kämpfen Bürgermeister einen erbitterten Kampf mit dem Schnee.
SZ-Podcast „Deutsch-Amerikanische Freundschaft“„Botschafter der Trump-Politik“
Donald Trump gibt die längste Regierungserklärung aller Zeiten ab – und versucht, mit Eishockey von seinen Problemen abzulenken. Und der SZ-Korrespondent hat langsam genug. Die neue Folge des Podcasts zwischen New York und Berlin.
Von Boris Herrmann und Patrick Bauer
