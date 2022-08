Von Fabian Fellmann, Washington

Wenn Donald Trump in die Defensive gerät, schaltet er auf Angriff. Wird er dann noch weiter in die Enge getrieben, fuchtelt er nur umso wilder um sich. Nach diesem für ihn bewährten Rezept geht er nun auch vor, nachdem das FBI in seinem Club in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida hochgeheime Unterlagen beschlagnahmt hat. Dank Trumps Strategie lässt sich aber auch das Ausmaß seiner Verfehlungen immer deutlicher abschätzen.