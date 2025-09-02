Das KI-Bild zeigt Trump in religiöser Haltung, den Blick gegen den Himmel gerichtet, die Arme ausgebreitet. Über der einen Handfläche schwebt das Zeichen Q, das mit der Verschwörungssekte QAnon assoziiert wird. Hinter ihm die Erdkugel mit einem Feuerring. Dazu die kryptische Botschaft: „Die Welt wird bald verstehen. Nichts kann stoppen, was kommt.“
Trumps StrategieZwischen bitterem Ernst, Provokation und Empörung
- Trump verbreitet ein KI-Bild von sich in religiöser Haltung mit QAnon-Symbol und brennender Erde, was bei Anhängern Begeisterung und bei Gegnern Empörung auslöst.
- Die Grenzen zwischen Ernst und Provokation verschwimmen unter Trump zunehmend, während seine Anhänger Slogans der Demokraten kapern und verhöhnen.
- Demokraten wie Gouverneur Newsom setzen inzwischen auf Parodien von Trumps Stil, um dessen Botschaften zu kontern.
Donald Trump als König oder als Wegbereiter der Apokalypse – es wird immer schwieriger zu unterscheiden, was der Präsident und seine Anhänger ernst meinen und womit sie nur ihre Gegner trollen wollen.
Von Charlotte Walser, Washington
Trumps Kritik an Museen:Kunst als Vaterlandsverrat
Kommt dem Weißen Haus „unamerikanisch“ vor: Trumps Leute haben mal die Werke aufgelistet, die ihnen in Washingtons Museen besonders gegen den Strich gehen. Ein Museumsrundgang.
