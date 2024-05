"Falle nicht um. Rede nicht": Michael Cohen, der wichtigste Zeuge der Anklage im Strafverfahren gegen Donald Trump, sagt in New York aus. Immer klarer wird, wie sehr ihn das Verhalten des Ex-Präsidenten verletzt hat.

Von Boris Herrmann und Christian Zaschke, New York

Womöglich war Michael Cohen recht froh, als er am Dienstagmorgen im Gericht feststellte, dass die Staatsanwaltschaft in seiner Befragung keinerlei Eile an den Tag legte. In nachgerade gemächlichem Tempo ging es zum Beispiel um E-Mails und Textnachrichten, die belegen sollen, dass Trumps früherer Anwalt und Fixer stets im Auftrag und mit dem Wissen seines damaligen Bosses handelte. Dass Trump also minutiös über die Schweigegeldzahlung von 130 000 Dollar an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels informiert war.