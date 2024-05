US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump bittet seine Basis in E-Mails ständig um Spenden und Zuspruch - und gibt plötzlich auch Einblick in eine völlig ungewohnte Seite seines Seelenlebens.

Von Christian Zaschke, New York

Wenn sich das Gericht in Donald Trumps New Yorker Prozess zur Mittagspause zurückzieht, schickt das Team des ehemaligen Präsidenten in der Regel jemanden los, um etwas zu Essen zu besorgen. Manchmal wird ein nahegelegener McDonald's halb leer gekauft. Manchmal hat Trump hingegen keine Zeit zum Essen. Sagt er.