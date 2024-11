„Danke für all die …“

Der zukünftige republikanische Präsident Donald Trump und New Yorks Bürgermeister Eric Adams, ein Demokrat, treten auf wie gute Kumpel. Wohl, weil sie persönlich ganz bestimmte Hoffnungen aufeinander setzen.

Von Boris Herrmann, New York

Wenn sich der Lippenleser nicht irrt, dann hat Donald Trump „Oh, Eric“ gesagt, als er den Bürgermeister von New York erblickte. Jedenfalls scheint sich Trump über die kurze Begegnung mit Eric Adams gefreut zu haben. Es geschah am vergangenen Wochenende im Madison Square Garden, direkt neben dem Käfig, in dem sich einige der bekanntesten Wrestler der Ultimate Fighting Championship (UFC) verprügelten.