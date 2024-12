Kurz vor Jahresende kocht in Lateinamerika noch einmal altes Trauma hoch – und schuld daran ist Donald Trump . Der designierte Präsident der Vereinigten Staaten hatte am Samstag auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social behauptet, Schiffe aus den USA würden bei der Passage des Panamakanals „abgezockt“. Die von dem lateinamerikanischen Land verlangten Gebühren für die Durchquerung der Wasserstraße seien „lächerlich“. Am Sonntag legte Trump dann noch einmal nach: Beim „AmericaFest“, einer rechtskonservativen Konferenz im US-Bundesstaat Arizona, erklärte er, der Kanal sei einst „mit enormen Kosten für die USA“ gebaut worden und dann „törichterweise weggegeben“ worden. Zeit also, sich das zurückzuholen, was den USA ohnehin zustehe, findet er.

In Panama natürlich sieht man die Sache ein wenig anders: Die Gebühren seien keine Willkür und würden im Gegenteil in öffentlichen Anhörungen festgelegt, erklärte Präsident José Raúl Mulino am Sonntag in einem extra aufgenommenen Video. Und: „Jeder Quadratmeter des Panamakanals und des umliegenden Gebiets gehört zu Panama – und wird es auch weiter tun.“

Die Wasserstraße ist eine der meistbefahrenen der Welt. Jedes Jahr passieren Tausende Schiffe den Kanal, beladen mit Autos und Elektrogeräten, Weizen und Soja, Fleisch, Öl, Flüssiggas oder Kupfer. Der Kanal ist aber nicht nur eines der Nadelöhre des Welthandels, sondern auch eine wichtige Einnahmequelle für Panama: mehrere Milliarden Euro pro Jahr. Und: Mit der Frage, wem der Kanal eigentlich gehört, ist auch ein altes Trauma verbunden, das nicht nur in Panama tief sitzt, sondern in ganz Lateinamerika.

Der Vertrag zur Rückgabe des Kanals an Panama von 1999 ist international gültig

Anfang des 20. Jahrhunderts überzeugte der damalige Präsident der Vereinigten Staaten, Theodore Roosevelt, den US-Kongress davon, Gelder freizugeben für die Schaffung einer künstlichen Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik. Für die damals aufstrebende Weltmacht USA war dies von enormer Bedeutung, mussten Schiffe bis dahin doch umständlich ganz Südamerika umrunden, wenn sie von der Westküste der USA zur Ostküste wollten und andersherum.

Am Isthmus von Panama, wo Nord- auf Südamerika trifft, hatte es schon zuvor Versuche zum Bau einer Wasserstraße gegeben, allerdings ohne Erfolg. Die USA waren nun bereit, die logistischen und finanziellen Risiken zu tragen, am Ende blieb nur ein Problem: Panama und die heutige Kanalregion gehörten zu Kolumbien – und dort sah man die Pläne Washingtons mit Skepsis.

Um den Kanal bauen zu können, sorgten die USA dafür, dass der Staat Panama ausgerufen wurde: Die Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik entstand zwischen 1904 und 1914. (Foto: Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo)

Als die kolumbianische Regierung sich am Ende sogar ganz gegen einen von den USA geleiteten Kanalbau aussprach, schickte die US-Regierung 1903 kurzerhand ein Kriegsschiff. Der unabhängige Staat Panama wurde ausgerufen und eine den USA freundlich gewogene Regierung installiert. Diese erlaubte dann umgehend den Bau der Wasserstraße und sicherte Washington dazu die Hoheitsrechte über einen 16 Kilometer breiten und 80 Kilometer langen Streifen zu – das Gebiet des späteren Panamakanals.

1904 begann der Bau, 1914 wurde die Passage eingeweiht, ein Meisterwerk der Technik, aber auch eine historische Ungerechtigkeit, blieb die Wasserstraße und die umliegende Zone doch über Jahrzehnte weiter fest in der Hand der USA. Immer wieder griff Washington auch direkt in die Politik Panamas ein oder schickte sogar Truppen. Erst 1977 wurde unter dem damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter ausgehandelt, den Kanal an Panama zurückzugeben. Und es dauerte dann noch einmal mehr als zwei Jahrzehnte, bis dies am 31. Dezember 1999 tatsächlich auch geschah.

Auch der designierte US-Präsident wird dies nicht einfach rückgängig machen können: Der Vertrag ist nach internationalem Recht gültig. Trumps Fans ist das egal: Sie feiern ihn trotzdem. America First! Anderswo auf der Welt aber lassen seine Aussagen ungute Erinnerungen wach werden an historische Allmachtsansprüche der USA, in Panama und Lateinamerika, aber auch weit darüber hinaus.

Als die Dänen Grönland 2019 nicht verkaufen wollten, nannte Trump sie bösartig

Denn nachdem Trump am Wochenende gefordert hatte, sich die Kontrolle über den Kanal zurückzuholen, wärmte er am Sonntag dann auch noch eine Idee auf, die er schon während seiner ersten Präsidentschaft ins Spiel gebracht hatte: „Im Interesse der nationalen Sicherheit und der Freiheit auf der ganzen Welt sind die USA davon überzeugt, dass der Besitz und die Kontrolle über Grönland von größter Bedeutung sind“, schrieb er auf X.

Als er 2019 vorschlug, Grönland zu kaufen, tat die Premierministerin Mette Frederiksen das als „absurd“ ab. „Grönland ist nicht zu verkaufen“, betonte sie. „Grönland ist nicht dänisch. Grönland ist grönländisch.“ Auch Kim Kielsen, der damalige Vorsitzende des Naalakkersuisut, des grönländischen Regierungskomitees, betonte, dass Grönland nicht zum Verkauf stehe.

Donald Trump cancelte daraufhin eine Dänemarkreise und bezeichnete Frederiksens Äußerungen als unangemessen und bösartig.

Seinen neuerlichen Vorschlag äußerte Trump, nachdem er am Sonntagabend bekannt gegeben hatte, dass Ken Howery neuer Botschafter in Dänemark wird. Howery hat gemeinsam mit Elon Musk und Peter Thiel Paypal gegründet, ist Milliardär und war in Trumps erster Amtszeit von 2019 bis 2021 Botschafter in Schweden. Howery selbst schreibt auf X, dass es eine große Verantwortung sei, die Vereinigten Staaten im Ausland zu vertreten: „Ich kenne die Macht der Diplomatie bei der Förderung amerikanischer Interessen und der Stärkung von Allianzen aus erster Hand und bin dankbar für die Gelegenheit, nach Europa zurückzukehren, um die Agenda des Präsidenten voranzutreiben.“

Die USA haben in der Vergangenheit immer wieder Interesse an Grönland angemeldet. Nachdem sie 1867 dem russischen Zaren Alaska abgekauft hatten, machten sie Dänemark das Angebot, für 5,5 Millionen Dollar Island und Grönland zu erwerben. 1946 boten sie 100 Millionen Dollar für Grönland. Zuletzt hatten drei Politologen aus Trumps Umfeld ein sogenanntes Assoziierungsabkommen mit Grönland vorgeschlagen. Die USA haben solche Abkommen mit verschiedenen Inselgruppen im Pazifik geschlossen: Palau, Mikronesien und die Marshallinseln erhalten umfangreiche wirtschaftliche Entwicklungshilfe und Investitionen, dafür haben die USA im Gegenzug exklusiven militärischen Zugang.