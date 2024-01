Ein Blick in die Zukunft: Es ist der 6. November 2024, in den USA wurde am Tag zuvor der Präsident neu gewählt - und Donald Trump hat gewonnen. In Brüssel, das darf man wohl getrost annehmen, herrscht blanke Panik. Ausgerechnet Trump, der Albtraum der Europäer, der schon während seiner ersten Amtszeit keine Gelegenheit ausgelassen hat, über die Europäische Union herzuziehen und die Nato-Verbündeten zu beschimpfen, wird in wenigen Wochen wieder im Weißen Haus sitzen. Wie soll die EU, wie die Allianz darauf reagieren?

Noch ist es nicht so weit. Aber nach Trumps hohem Sieg bei der republikanischen Vorwahl in Iowa dürfte wohl auch notorischen Optimisten und Kopf-in-den-Sand-Steckern in Brüssel klar geworden sein, dass Europa sich ernsthaft mit diesem Szenario befassen muss. Und das passiert auch - jedenfalls zum Teil. "Trumps mögliche Rückkehr ist hier bei allen Gesprächen mittlerweile das beherrschende Thema", sagt ein Diplomat in Brüssel. Es gebe, so erläutert dieser Regierungsvertreter, im EU-Apparat mittlerweile relativ konkrete Überlegungen dazu, was eine zweite Trump-Präsidentschaft für Europa in den verschiedenen Politikbereichen bedeuten würde - vom Handel bis zur Sicherheit.

Bei der Ukraine-Hilfe könnte Europa die Lücke nie schließen

Was es allerdings nicht gibt, ist eine EU-weite, zwischen den Regierungen und Institutionen abgestimmte und konkrete Planung dazu, wie sich Europa in diesem Fall verhalten könnte und sollte. "Im Grunde starren alle doch ziemlich wie das Kaninchen auf die Schlange", sagt der Diplomat. Mit einer Ausnahme, so könnte man hinzufügen: Viktor Orbán, der rechtspopulistische, nationalistische, xenophobe Herrscher über Ungarn, freut sich offen auf eine zweite Trump-Präsidentschaft. Die Einigung auf eine gemeinsame europäische Linie wird dadurch nicht unbedingt leichter.

Exemplarisch lässt sich die Kluft in der EU zwischen realistischer Analyse und mangelhafter praktischer Vorbereitung beim Thema Ukraine feststellen. Alle europäischen Regierungen wissen, dass Trump die bisherige massive amerikanische Finanz- und Waffenhilfe für Kiew nicht fortsetzen wird. Selbst wenn Trump seine Ankündigung nicht wahr macht und nicht versucht, ohne Rücksicht auf die Interessen der EU und der Ukraine einen Deal mit dem russischen Diktator Wladimir Putin zu schließen, bei dem sie Europa aufteilen, wird der De-facto-Rückzug der USA aus der Koalition der Unterstützerstaaten eine gewaltige Lücke hinterlassen. Das ist in Brüssel eine weithin akzeptierte Wahrheit.

Trotzdem gibt es keine handfesten Schritte seitens der Europäer, um diese absehbare Lücke zu füllen. Die 50 Milliarden Euro, die eine Mehrheit der EU-Staaten für die kommenden vier Jahre für die Ukraine bereitstellen will, orientieren sich eher am bisherigen Niveau der europäischen Hilfszahlungen - etwa 1,5 Milliarden Euro pro Monat -, nicht an einem möglichen künftigen Bedarf, wenn die USA nichts mehr beitragen.

Substanziell wird sich das in naher Zukunft wohl kaum ändern - Trump hin oder her. Die kleinen EU-Länder in Ost- und Nordeuropa sind, was ihre Anstrengungen angeht, längst am Anschlag. Finnland, Dänemark, die Balten oder Polen geben bereits zwischen 0,7 und 1,4 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung dafür aus, der Ukraine zu helfen. Für Deutschland liegt der entsprechende Wert nach den Daten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft bei etwa 0,5 Prozent. Frankreich, Spanien und Italien hingegen dümpeln bei mageren 0,07 Prozent herum. Von allen großen EU-Staaten hat bisher auch nur Deutschland angekündigt, seine Militärhilfe für die Ukraine in diesem Jahr erheblich, sprich: um Milliardenbeträge, aufstocken zu wollen. Doch selbst wenn bei allen Staaten die Bereitschaft da wäre, mehr Geld für die Verteidigung der Ukraine auszugeben - die europäische Rüstungsindustrie hätte kaum die Kapazitäten, um den Wegfall der amerikanischen Lieferanten zu kompensieren.

Und Trump stellt ja nicht nur die amerikanische Hilfe für die Ukraine infrage, sondern den gesamten US-Schutzschirm, durch den Amerika es den Europäern jahrzehntelang abgenommen hat, für ihre eigene Sicherheit zu sorgen. Schon während seiner ersten Amtszeit soll Trump europäischen Gesprächspartnern offen gesagt haben, dass er die Nato für erledigt halte und Amerika den Europäern im Falle eines russischen Angriffs nicht helfen werde. Das rührt an den Kern der europäischen Sicherheitsarchitektur. Und es ist der Grund, warum manche europäischen Verteidigungspolitiker eine erhebliche Aufrüstung der Europäer fordern. Wenn Trump siegt, so die Logik, werde Europa plötzlich sicherheitspolitisch alleine dastehen. Die einzige Möglichkeit sei daher, dass die Union militärisch selbständig werde.

Laut Senatsbeschluss kann kein US-Präsident allein den Nato-Austritt verfügen

Zwar haben Nato-freundliche Senatoren in Washington in das jüngste Gesetz über den US-Verteidigungshaushalt eine Klausel geschrieben, die dem Präsidenten untersagt, einseitig und ohne Zustimmung des Parlaments den Austritt aus der Nato zu erklären. Das mag Trumps Verachtung für die Allianz nicht dämpfen, aber zumindest erratische Manöver verhindern. Doch für die Wirksamkeit der Nato als abschreckendes Bündnis ist am Ende entscheidend, dass die Atommacht USA glaubwürdig als Sicherheitsgarant der letzten Instanz gesehen wird. Das hat weniger mit Verträgen zu tun als mit politischen und militärischen Signalen, die Washington sendet. Wenn er es darauf anlegt, kann Trump diese Glaubwürdigkeit mit einem einzigen Eintrag bei seinem Kurznachrichtendienst Truth Social zerstören.

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass unter Nato-Diplomaten neben der Sorge vor der Rückkehr Trumps vor allem die Hoffnung zu spüren ist, dass es irgendwie doch alles nicht so schlimm werden wird. Schließlich, so heißt es, habe Trump auch in seiner ersten Amtszeit Amerikas Mitgliedschaft in der Allianz nicht beendet.