Ryan R. ist 58 Jahre alt, ehemaliger Dachdecker aus North Carolina – und er wollte am Sonntag auf einem Golfplatz in Florida mutmaßlich auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump schießen: Relativ schnell nach dem mutmaßlichen Attentatsversuch – dem zweiten auf Trump innerhalb von zwei Monaten – wurden Informationen über den Tatverdächtigen bekannt, den die New York Times kurioserweise erst im vergangenen Jahr für einen Artikel über US-Amerikaner, die die Ukraine im Krieg gegen Russland unterstützen wollten, interviewt hatte.

So viel scheint festzustehen: R. ist ein vehementer Unterstützer der Ukraine und besuchte das Land im Jahr 2022, nachdem Russland es überfallen hatte. Er wollte dem Land nach eigenen Angaben helfen, indem er afghanische Kämpfer rekrutiert und dort hinschafft. So stellte er es in einem Telefongespräch dar, an das sich der Autor der New York Times nun in einem aktuellen Artikel erinnert. R. habe „mit der Selbstsicherheit eines erfahrenen Diplomaten“ von seinen Plänen erzählt, afghanische Soldaten, die vor den Taliban flohen, für den Krieg der Ukraine gegen Russland zu rekrutieren. Er habe von gefälschten Pässen, bestechlichen Beamten und an einer Stelle sogar von einem US-Militärtransporter gesprochen, der die afghanischen Soldaten aus dem Irak nach Polen bringen sollte. „Als das Gespräch endete, war klar, dass ihm die Sache weit über den Kopf gewachsen war“, erinnert sich der Reporter. Danach habe er den Kontakt zu R. verloren.

SZ Plus USA : Festnahme nach möglichem Attentatsversuch auf Trump Ein Mann zielt offenbar mit einem Gewehr auf den ehemaligen Präsidenten, während dieser Golf spielt. Der Secret Service schießt auf den Tatverdächtigen. Was ist über diesen bekannt? Von Peter Burghardt

Am Sonntag soll der 58-Jährige, der inzwischen im Bundesstaat Hawaii lebt, mit seinem Gewehr durch einen Zaun am Trump International Golf Club in West Palm Beach gezielt haben, als der ehemalige Präsident dort eine Runde Golf spielte. Ob er auch einen Schuss abgegeben hat, ist derzeit unklar. Secret-Service-Agenten begleiten Trump zu allen Zeiten, einer von ihnen entdeckte die Gewehrspitze und eröffnete sofort das Feuer, wie der County Sheriff von Palm Beach, Ric Bradshaw, in einer Pressekonferenz nach dem Vorfall berichtete. Der Verdächtige habe sich in einem Gebüsch in einer Entfernung zwischen 300 und 500 Yard (etwa 275 bis 450 Meter) versteckt. Er habe seine Waffe fallen lassen, nachdem er entdeckt wurde, und sei in einem schwarzen Nissan-SUV geflohen. Offenbar blieb er unverletzt. Ein Zeuge soll ihn noch dabei beobachtet und das Fahrzeug sowie das Kennzeichen fotografiert haben.

Auf der Interstate 95, einer amerikanischen Autobahn, sei der Mann später von Polizisten angehalten und festgenommen worden. Er soll unbewaffnet und ruhig gewesen sein. Der Zeuge, der das Foto vom Auto gemacht hatte, identifizierte ihn schließlich als den Verdächtigen vom Golfplatz. Dort fand die Polizei in den Büschen eine Waffe, die dem Sturmgewehr AK-47 entsprechen soll, zwei Rucksäcke und eine Go-Pro-Kamera, mit der ein mögliches Attentat mutmaßlich aufgezeichnet werden sollte.

Der Sohn des Verdächtigen beschreibt seinen Vater als fürsorglichen Mann

In sozialen Medien war R. in der Vergangenheit immer wieder mit proukrainischen Einträgen aufgefallen. Er wollte offenbar potenzielle ausländische Kämpfer motivieren, in das Land zu reisen und es gegen Russland zu verteidigen. Im April 2022 interviewte ihn die Nachrichtenagentur AFP in Kiew, davon existieren Videoaufnahmen und Bilder. „Wir brauchen jeden auf der Welt, um sie (die Russen; Anm. d. Red.) zu stoppen, und hierherzukommen, um die Ukrainer zu unterstützen, diesen Krieg zu beenden“, sagt R. darin. Die ukrainische Fremdenlegion bestätigte CNN, dass R. zwar mehrmals Kontakt aufgenommen habe, aber nie Teil der militärischen Einheit für ausländische Kämpfe gewesen sei.

US-amerikanische Medien berichten außerdem, dass R. bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei, allerdings nie wegen derart gravierender Vorwürfe, wie sie jetzt gegen ihn erhoben werden. Im Jahr 2002 wurde er demnach festgenommen, als er bei einer Polizeikontrolle zu einer Schusswaffe gegriffen und sich schließlich versteckt haben soll. Er soll darüber hinaus Zehntausende Dollar in Zivilprozessen an verschiedene Kläger gezahlt und mehrfach seine Steuerschulden nicht pünktlich beglichen haben. Im März dieses Jahres soll er noch als demokratischer Wähler registriert gewesen sein und bei den Vorwahlen abgestimmt haben.

Ein Sohn des Verdächtigen sagte zu CNN, dass es nicht der Art seines Vaters entspreche, „so etwas Verrücktes, gar Gewalttätiges“ zu tun. Ryan R. sei ein liebender und fürsorglicher Vater, zudem ein hart arbeitender Mann. „Ich weiß nicht, was in Florida vorgefallen ist, und ich hoffe, dass die Sache nur unverhältnismäßig aufgeblasen worden ist“, sagte der Sohn. Sein Vater befindet sich nun in Haft.