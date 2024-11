In zwei Monaten soll es losgehen, exakt am 20. Januar 2025. An Tag eins seiner zweiten Amtszeit will Donald Trump mit dem beginnen, was er im Wahlkampf als „größtes Abschiebungsprogramm in der amerikanischen Geschichte“ bezeichnet hat. Immigranten ohne Aufenthaltsgenehmigung sollen in Massen deportiert werden. Wie genau soll das gehen, wer wird dem künftigen US-Präsidenten dabei zu Diensten sein, wer versucht, ihn zu bremsen?