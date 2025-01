Genau so hatte sich Donald Trump seine Feiertage in Florida wohl vorgestellt. Die Kronen der Palmen wiegten sich in einer sanften Meeresbrise, die Winterabende in Palm Beach waren angenehm mild, die Begleiterinnen seiner Gäste füllten die sozialen Medien mit Selfies ihrer eng anliegenden und hoch geschlitzten Abendkleider.

Der Gastgeber saß im Festsaal seines Clubs unter mit viel Gold bemalten Wänden an einem langen Tisch auf einem goldigen Stuhl. Auf seinem iPad wählte er die Musik für die Festivitäten aus und steuerte die Stimmung seines Publikums. Andrea Bocellis „Phantom of the Opera“ für die festliche Atmosphäre, Elvis Presley für die Weihnachtsmelodien. Und zum Schluss als Höhepunkt das obligate „YMCA“, das Lieblingslied des 45. und 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten, das auch Schwule als ihre Hymne beanspruchen.

Sobald der Disco-Beat einsetzte und die Bläser das Intro schmetterten, zuckte es in den Beinen den 78-Jährigen, er erhob sich, presste die Lippen zusammen und wiegte seinen Oberkörper im Takt, die Hände zu Fäusten geballt, die Unterarme angewinkelt. Beinahe so anmutig wie die Palmen draußen auf dem Anwesen. Begeistert sprangen die Gäste auf und stimmten ein in den Trump Dance, seit diesem Wahljahr landauf, landab der beliebteste Freizeitsport konservativer Senioren.

„Alle wollen meine Freunde sein!!!“, hielt Donald Trump auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social fest. Seine Tochter Ivanka Trump und ihr Mann Jared Kushner ließen sich wieder einmal blicken, ebenso Donald Trump Jr. mit seiner neuen Freundin Bettina Anderson. Vor allem aber spielte der künftige Präsident auf den Strom von Besuchern aus aller Welt an, der sich seit seinem Wahltag über Mar-a-Lago ergießt. Die Gästeliste liest sich wie das „Who’s who“ der amerikanischen Eliten aus Wirtschaft, Politik und Medien.

Elon Musk, der reichste Mann der Welt, lebt faktisch seit Wochen in dem Anwesen in Florida. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg kam zum Abendessen, die Chefs von Google, Apple, Amazon, Netflix, Tiktok, eine Reihe von Kryptounternehmern, das MSNBC-Moderatorenduo Mika Brzezinski und Joe Scarborough. Nicht zu vergessen: Kanadas Premierminister Justin Trudeau und Argentiniens Präsident Javier Milei, unter anderem.

Wenn das Schaulaufen in Mar-a-Lago an den römisch-katholischen Brauch erinnert, den Ring des Papstes zu küssen, ist das kein Zufall. Viele Präsidenten ließen sich nach der Wahl umwerben, doch keiner besser als Donald Trump, der ein öffentliches Spektakel daraus macht wie ein mittelalterlicher Regent, der seine Untertanen vorführt. Nach seinem ersten Wahlsieg 2016 mussten sich seine Besucher in der Lobby des Trump Towers in New York an Kameras vorbeiquetschen, um in einen der goldigen Lifte zu steigen und in sein Penthouse hochzufahren. Diesmal hält der designierte Präsident Hof in seinem Winterquartier in Florida, vom Secret Service weitläufig abgeriegelt.

Auch Jeff Bezos wird von Trump vorgeführt

Das Unterwerfungsritual findet dank der sozialen Medien ungeachtet aller Sicherheitsvorkehrungen beinahe ebenso öffentlich statt wie 2016. Einige Besucher dokumentierten es gleich selbst mit Fotos, von den anderen kursierten ebenfalls bald Aufnahmen und Anekdoten. An Augen und Ohren mangelt es in Trumps Klub nie, er ist zugänglich für alle, die bereit sind, die Mitgliedsgebühr zu bezahlen. Im Oktober hat der Eigentümer sie auf eine Million Dollar jährlich angehoben. Er hat das Anwesen damit zu einem käuflichen Abklatsch dessen gemacht, was seine Erbauerin erreichen wollte, als sie es 1973 der US-Regierung vermachte. Marjorie Merryweather Post, Erbin eines Getreideimperiums, hatte den Palast im mediterranen Stil mit 126 Zimmern in den roaring twenties bauen lassen und davon geträumt, dass er nach ihrem Tod zu einer Winterresidenz für den US-Präsidenten würde. Zu diesem Zweck vererbte sie die Liegenschaft an die Vereinigten Staaten.

Der Prunkpalast zerfiel in der Obhut der Bundesbürokratie, bis ihn Donald Trump übernahm und vor dem Verfall rettete, zum Preis großzügiger Steuerrabatte. Dafür nutzt er ihn nun als Kulisse für Kniefälle, die man in einer der ältesten Demokratien der Welt aus der Zeit gefallen wähnte. Je ärger der Feind, desto größer fällt die Demütigung aus. Apple-Chef Tim Cook zum Beispiel hatte sich schon in der ersten Amtszeit mit Trump arrangiert, ihn lässt der designierte Präsident in Ruhe. Bill Gates hingegen hatte die Demokratin Kamala Harris mit 50 Millionen Dollar unterstützt. Also posaunte Trump in den sozialen Medien aus, der Microsoft-Gründer habe um einen Termin „im Mittelpunkt des Universums“ gebeten.

Auch den Amazon-Milliardär Jeff Bezos, Eigentümer der Washington Post, führte Trump vor. Als er das erste Mal Präsident wurde, änderte die Traditionszeitung ihren Slogan zu „Die Demokratie stirbt in der Dunkelheit“. Nun untersagte Bezos dem Blatt kurz vor der Präsidentschaftswahl 2024, eine Empfehlung abzugeben. Es war eine jener Unterwerfungsgesten, die Donald Trump besonders aufmerksam beobachtet. Er beschimpft Traditionsmedien als irrelevante Relikte der Vergangenheit, was ihn nicht daran hindert, ihnen mit rechtlichen und regulatorischen Nachteilen zu drohen, wenn sie nicht nach seinem Gusto berichten. Nach 50 Minuten mit Bezos hieß Trump überraschend Elon Musk am Tisch willkommen, der mit seiner Weltraumfirma Space-X ein harter Konkurrent von Bezos’ Blue Origin ist.

Beim Diner mit Facebook-Chef Mark Zuckerberg ließ der Patron die Nationalhymne einspielen. Alle erhoben sich, auch der von Trump oft geschmähte Tech-Milliardär stand mit der Hand auf dem Herzen auf der Terrasse in Mar-a-Lago. Aus den Lautsprechern schmetterte allerdings nicht irgendeine Fassung des „Star-Spangled Banner“. Sondern jene eines Chors von Häftlingen, „Patrioten“ in den Worten von Trump, derzeit im Gefängnis, weil sie am gewaltsamen Sturm auf das US-Kapitol vom 6. Januar 2021 beteiligt waren. Damals hatten Zuckerbergs soziale Netzwerke die Konten des Präsidenten blockiert. Auch Youtube sperrte ihn aus, Twitter verbannte ihn.

Nun können die Wirtschaftsgranden gar nicht schnell genug die alten Überzeugungen über Bord werfen. Trump hat als 47. Präsident riesigen Einfluss auf ihre Geschäfte – durch öffentliche Aufträge, durch staatliche Vorschriften für künstliche Intelligenz, Kryptowährungen, Arbeitsbedingungen oder auch Umweltauflagen. Für Tiktok-Chef Shou Zi Chew hat sich ein Besuch in Mar-a-Lago bereits mehr als bezahlt gemacht. Trump, der in seiner ersten Amtszeit ein Verbot der Videoplattform gefordert hatte, nimmt davon zunehmend Abstand. Nach einer Unterredung mit Shou bat er das Oberste Gericht Ende Dezember sogar, ein Gesetz aufzuschieben, das Tiktok vom 19. Januar an verbietet, sofern die chinesische Eigentümerin Bytedance die Plattform nicht an Amerikaner verkauft. Auch Elon Musk weiß ganz genau, warum er sich als größter Spender für den Wahlkampf des Republikaners einsetzte: Seine Firmen sind die größten Auftragnehmer auf der Bundesebene, die bald unter Trumps Führung stehen wird.

Kulturkampf in Trumps Gefolgschaft

Großzügige Spenden richteten viele Wirtschaftsbosse auch für Trumps Amtseinsetzungsfeier vom 20. Januar aus. Der Facebook-Mutterkonzern Meta schickte eine Million Dollar, ebenso wie Amazon oder auch Sam Altman, Chef von OpenAI. „Präsident Trump wird die USA ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz führen“, sagte Altman, der die entscheidenden Updates von Chat-GPT in der Amtszeit von Joe Biden eingeführt hatte. „Ich bin erpicht darauf, seine Bemühungen zu unterstützen, damit Amerika in Führung bleibt.“

Um die Frage, wie die USA wirtschaftlich, politisch und militärisch Weltspitze bleiben, ist allerdings während der Festtage unversehens ein Kulturkampf in Trumps Gefolgschaft ausgebrochen. Auf der einen Seite stehen die Tech-Unternehmer wie Elon Musk und Vivek Ramaswamy, die auch in Zukunft Talente aus aller Welt in die USA holen wollen. Dagegen kämpfen Ultranationalisten wie Laura Loomer und Stephen Bannon, die Einwanderung möglichst vollständig unterbinden wollen.

Die Vorgänge erinnern an 2016, als Tech-Unternehmer sich ebenfalls für Trump zu erwärmen begannen – bis er sie mit seiner harten Migrationspolitik und einem Einwanderungsstopp aus sieben islamischen Ländern vergraulte. Trump wird bald bekennen müssen, wie er das Land führen will: als fortschrittsgläubiger Reformer oder doch als isolationistischer Nationalist.

Die Tage der milden Winterabende mit unterwürfigen Ehrerbietungen in Palm Beach ist gezählt. Schon bald erwartet ihn wieder der Washingtoner Sumpf mit seinen schwülen Sommern.