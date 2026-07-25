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Korrespondenten-Dinner„Wenn ich weg bin, werdet ihr alle pleitegehen“

Lesezeit: 3 Min.

Ohne Comedian, aber mit Basecap: US-Präsident Trump neben Weijia Jiang (r.), der Präsidentin der Korrespondentenvereinigung.
Ohne Comedian, aber mit Basecap: US-Präsident Trump neben Weijia Jiang (r.), der Präsidentin der Korrespondentenvereinigung. Jonathan Ernst/REUTERS

Beim Korrespondenten-Dinner gibt sich der US-Präsident selbstironisch, politisch äußert er sich wenig. Und setzt sich stattdessen eine Mütze mit der Aufschrift „Trump 2028“ auf.

Von Charlotte Walser, Washington

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Es war das erste Mal, dass Donald Trump an der Jahresveranstaltung jener teilnahm, die über ihn berichten: dem Dinner der Korrespondenten im Weißen Haus. Bisher hatte er die Veranstaltung boykottiert. Das Essen hätte eigentlich bereits im April stattfinden sollen. Doch damals fielen Schüsse, bevor es richtig begonnen hatte – ein mutmaßlicher Attentatsversuch.

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