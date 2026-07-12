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Attacke auf die LinkeWie Trump die „Rote Angst“ schürt

Lesezeit: 3 Min.

Von Kommunismus spricht Trump erst, seit ein paar linke Demokratinnen und Demokraten offensichtlich erfolgreich waren - im Bild Feierstimmung in Brooklyn. Hier gewann bei den Vorwahlen im Juni Kongresskandidatin Claire Valdez mit Rückendeckung von Bürgermeister Zohran Mamdani.
Von Kommunismus spricht Trump erst, seit ein paar linke Demokratinnen und Demokraten offensichtlich erfolgreich waren - im Bild Feierstimmung in Brooklyn. Hier gewann bei den Vorwahlen im Juni Kongresskandidatin Claire Valdez mit Rückendeckung von Bürgermeister Zohran Mamdani. MICHAEL M. SANTIAGO/Getty Images via AFP

Der Präsident warnt vor Kommunismus, und der Außenminister lädt zu einer internationalen Konferenz über linken Terrorismus. Die US-Regierung rüstet vor den Zwischenwahlen rhetorisch auf.

Von Charlotte Walser, Washington

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Kommunismus! Wie Krebs sei er. Gefährlich, zersetzend. Eine Bedrohung, die man loswerden müsse. Mehr als achtzigmal hat Donald Trump laut einer Zählung der Agentur Reuters in den vergangenen drei Wochen vor Kommunismus gewarnt. Auch in seiner Rede zum 250. Geburtstag der USA.

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