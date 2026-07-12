Der Präsident warnt vor Kommunismus, und der Außenminister lädt zu einer internationalen Konferenz über linken Terrorismus. Die US-Regierung rüstet vor den Zwischenwahlen rhetorisch auf.

Kommunismus! Wie Krebs sei er. Gefährlich, zersetzend. Eine Bedrohung, die man loswerden müsse. Mehr als achtzigmal hat Donald Trump laut einer Zählung der Agentur Reuters in den vergangenen drei Wochen vor Kommunismus gewarnt. Auch in seiner Rede zum 250. Geburtstag der USA.