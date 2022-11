Trumps Gegner greifen an

Von Fabian Fellmann, Washington

Auch fünf Tage nach seinem Dinner mit dem Rapper Kanye West und dem nationalistischen Videokommentator Nick Fuentes findet Donald Trump noch immer, eigentlich habe er gar nichts falsch gemacht.

Doch die Rivalen des bisher einzigen offiziellen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner nutzen jetzt die Gelegenheit. Mike Pence etwa kritisierte seinen früheren Chef am Montag namentlich für das Treffen mit Fuentes: "Präsident Trump hat einen Fehler gemacht, einem weißen Nationalisten, Antisemiten und Holocaustleugner einen Platz an seinem Tisch zu geben. Er sollte sich dafür entschuldigen, und er sollte diese Leute und ihre unqualifizierte Hassrhetorik verurteilen."

Pence positionierte sich damit einmal mehr als moralisch überlegener Konkurrent von Trump. Soeben hat der konservative Christ eine Autobiografie veröffentlicht, in der er auch ausführlich beschreibt, wie er als Vizepräsident Trumps Putschpläne vereitelt hatte. Noch hat er seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen 2024 nicht angekündigt, doch das ist lediglich eine Frage der Zeit. Er tingelt bereits seit Monaten kreuz und quer durch das Land und sammelt Geld.

Allerdings ließ Pence viel Zeit verstreichen, bis er reagierte: Bereits am Dienstagabend hatte Trump mit West und Fuentes gespiesen, ab Freitag jagte die Nachricht davon durch die Medien. Wie viele andere Republikaner dürfte Pence jedoch zuerst abgewartet haben, wie sich die Kontroverse entwickeln würde.

Wer wagt es, Trump namentlich zu kritisieren?

Zunächst verurteilten wohl einige republikanische Kongressmitglieder Antisemitismus, ohne es aber zu wagen, Trump dabei namentlich zu kritisieren. Sein Verteidigungsminister Mike Pompeo etwa schrieb: "Anti-Semitismus ist ein Krebs" und verwies darauf, er habe Boykottaufrufe gegen Israel bekämpft. Seinen ehemaligen Chef und dessen Dinnergesellschaft erwähnte er geflissentlich nicht.

Einer der ersten, der sich deutlich äußerte, war Chris Christie, der ehemalige Gouverneur von New Jersey, der Ambitionen auf das Präsidentenamt hegt. "Das ist einfach fürchterliches, inakzeptables Verhalten für irgendjemanden, aber am meisten für einen früheren Präsidenten und gegenwärtigen Kandidaten", schrieb Christie am Samstag auf Twitter.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Den Ton verschärfte Asa Hutchinson, der Gouverneur von Arkansas, am Sonntag auf CNN - auch er liebäugelt mit einer Präsidentschaftskandidatur. "Ich hoffe, dass wir eines Tages nicht mehr reagieren müssen auf alles, was der frühere Präsident Trump gesagt oder getan hat", sagte Hutchinson. Es sei "keine gute Idee" für einen Präsidenten, "der ein Beispiel für das Land und die Partei sein sollte, einen bekennenden Rassisten oder Antisemiten zu treffen".

Trump will nichts gewusst haben

Am Montag dann schien die Kritik an Trump aus der ganzen republikanischen Partei zu kommen. Senator Bill Cassidy aus Louisiana etwa schrieb auf Twitter: "Indem Präsident Trump rassistische Antisemiten zum Abendessen empfängt, ermutigt er andere rassistische Antisemiten. Diese Haltungen sind unmoralisch und sollten nicht geduldet werden. Das ist nicht die Republikanische Partei."

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Trump weigert sich jedoch, sich von Kanye West und Nick Fuentes und ihren Ideologien zu distanzieren. Er habe gar nicht gewusst, wer Fuentes sei, schrieb Trump auf seinem Netzwerk "Truth Social". West habe um einen Termin und um seine Hilfe gebeten, schrieb Trump. Zum Abendessen habe West, der sich inzwischen Ye nennt, drei Freunde mitgebracht.

Einer davon war Fuentes, den Trump eben nicht gekannt haben will, so, als könne jedermann einfach in seinen Club Mar-a-Lago marschieren und mit dem Ex-Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten dinieren, ohne vorher durchleuchtet worden zu sein. Trumps Rechtfertigung ist auch unglaubwürdig, weil Nick Fuentes als landesweit berüchtigter Antisemit und langjähriger Trump-Aktivist ein bunter Hund ist - auf solche Leute hat Trump stets ein Auge.

Detailansicht öffnen Nick Fuentes ist ein glühender Holocaust-Leugner und Antisemit. Er habe gar nicht gewusst, wer Fuentes sei, schrieb Trump später. (Foto: Nicole Hester/AP)

Der erst 24-Jährige ist ein glühender Holocaust-Leugner und Antisemit, der sich als Incel bezeichnet, als Teil einer Online-Gemeinde von Männern, die Mühe bekunden, Kontakt zu Frauen aufzubauen, und meist politisch sehr weit rechts stehen.

Berüchtigt wurde Fuentes als Videokommentator auf Youtube, bis ihn die Plattform wegen schweren Verstößen gegen ihre Inhaltsregeln sperrte. Fuentes, der auch für sich in Anspruch nimmt, Christ zu sein, marschierte 2016 in Charlottesville im Fackelzug der Weißen Nationalisten, der blutig endete, ebenso 2021 bei der Demonstration der Trump-Fans, die in die Erstürmung des Kapitols mündete.

Auch treue Unterstützer vor den Kopf gestoßen

West hat sich in den vergangenen Wochen mit antisemitischen Tweets und Aussagen in Szene gesetzt. Indem er Fuentes zum Abendessen empfing, hat Trump auch vormals treue Unterstützer vor den Kopf gestoßen. Morton Klein von der rechten Zionistischen Organisation von Amerika etwa sagte am Montag der New York Times, Trump sei kein Antisemit. "Aber er normalisiert und legitimiert Judenhass und Judenhasser. Und das macht mir Angst." Trump habe erneut eine Grenze überschritten, sagte auch Jonathan Greenblatt von der Anti-Defamation League: "Die Normalisierung des Antisemitismus ist angekommen."

Donald Trump reagierte mit einem Schwall von Vorwürfen der Wahlfälschung.