Von Christian Zaschke, New York

Viele Tage werde es dauern, hatten die meisten Beobachter des Verfahrens gegen Donald Trump in New York vermutet, vielleicht gar Wochen, bis es gelinge, eine Jury zusammenzustellen. Doch bereits am Ende des dritten Verhandlungstags am Donnerstag standen die zwölf Geschworenen fest, eine weitere Person war als Ersatz vereidigt worden.