Von Peter Burghardt, Washington

Bevor sich Joe Biden und Donald Trump am kommenden Donnerstag im US-Fernsehen messen können, mussten noch ein paar Spielregeln geklärt werden. Zwei Details wurden gerade per Münzwurf entschieden, bei CNN. Der Fernsehsender wird diese erste von zwei Begegnungen der Präsidentschaftskandidaten veranstalten, in seiner Zentrale am Olympiapark von Atlanta.