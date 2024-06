Bevor sich Joe Biden und Donald Trump am kommenden Donnerstag im US-Fernsehen messen können, mussten noch ein paar Spielregeln geklärt werden. Zwei Details wurden gerade per Münzwurf entschieden, bei CNN. Der Fernsehsender wird diese erste von zwei Begegnungen der Präsidentschaftskandidaten veranstalten, in seiner Zentrale am Olympiapark von Atlanta.

Münzen werfen sonst Schiedsrichter beim Fußball oder Football, um zu ermitteln, welche Mannschaft den Anstoß oder Kickoff ausführen darf und wer zuerst in welche Richtung spielt. Bei dem Nachrichtenkanal ging es nun um ähnlich bedeutsame Fragen: Die Münze fiel so, dass Bidens Team den ersten Wunsch äußern durfte. Seine Strategen entschieden sich für die Wahl des Standorts auf dem Podium: Der US-Präsident wird rechts stehen.

Das gilt als optisch günstiger, der Herausforderer bekommt dafür das Schlusswort am Ende von 90 Minuten. Da kann sich Trump diesmal nicht beschweren. Bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte Ende Mai war das anders, vor Gericht in Manhattan. Da hielt der Staatsanwalt das finale Plädoyer. „Warum darf die korrupte Regierung das letzte Argument in dem Verfahren gegen mich vortragen?“, fragte der Angeklagte danach in seinem Netzwerk Truth Social. „Warum darf die Verteidigung nicht zuletzt sprechen?“ Trump nannte das unfair, von „Hexenjagd“ war wieder die Rede.

Das vorerst wirklich letzte Wort in diesem Prozess hatten genaugenommen die Geschworenen, die den früheren Präsidenten dann wegen Betrugs schuldig sprachen. Fehlt nur noch das Urteil des Richters mit der Verkündung des Strafmaßes. Jedenfalls tritt Donald Trump jetzt nicht nur als Herausforderer von Joe Biden an, sondern außerdem als verurteilter Straftäter, auch zur Primetime bei CNN.

27. Juni, 21 Uhr Ostküstenzeit, die für Atlanta ebenso gilt wie für New York und Washington. In Europa wird dann schon bald die Sonne des 28. Juni aufgehen. Die zweite Debatte folgt am 10. September bei ABC, nach den beiden Parteikongressen. Die Republikaner bestimmen ihren Nominierten offiziell Mitte Juli in Milwaukee im Swing State Wisconsin, die Demokraten benennen ihren Kandidaten im August in Chicago, einer durch und durch von Demokraten geprägten Stadt. Natürlich sind das nur noch Formalien, die republikanischen Delegierten werden den inzwischen 78 Jahre alten Justizstammkunden Trump aufstellen und die Demokraten den drei Jahre älteren Joe Biden.

Bei der Debatte werden die beiden Rivalen für das Weiße Haus unter sich bleiben, wie gewünscht. Robert F. Kennedy Junior, der Neffe des legendären Präsidenten John F. Kennedy, wollte das Duo auf der Bühne zum Trio erweitern, aber CNN verlangt für eine Teilnahme Umfragewerte von mindestens 15 Prozent. Die hat der Unabhängige und Impfgegner RFK Jr. trotz seines Namens nicht. Sein Ausschluss sei „undemokratisch, unamerikanisch und feige“, klagt er. Vergeblich. Es wird wieder der Showdown Biden gegen Trump, auch im Abendprogramm.

Zuschauer von damals, 73 Millionen Menschen, erinnern sich mit Heiterkeit und Schrecken an das Wortgefecht von September 2020. Biden nannte Trump „Lügner“ und „Clown“, einmal schlug er ihm spontan vor, er möge „einfach mal die Klappe halten“. Amtsinhaber Trump hatte einen wirren Auftritt, im Oktober 2020 wurde es nur geringfügig besser, im November 2020 gewann Biden die Wahl. Es war die Ära der Pandemie, ohne Wahlkampfreisen, da kam es auf diese Stunden an.

Wie bedeutend die TV-Debatten für die Wahl im November 2024 sind, wird sich zeigen. Jedenfalls üben beide Kandidaten, Biden am Wochenende in Camp David. Erstmals seit vier Jahren wird er Trump in Atlanta wieder direkt gegenüberstehen. Sein Cheftrainer für diesen Anlass ist laut New York Times wie beim letzten Mal Ron Klain, bis 2023 war er Stabschef im Weißen Haus. Man müsse sich auf jemanden vorbereiten, „der unter die Gürtellinie schlägt“, mahnt der Senator Chris Van Hollen.

„Die Leute wollen sehen, ob es auf der Bühne zu einem Nervenzusammenbruch kommt.“

Bei Trump soll sein Berater Jason Miller die Proben anleiten. Zu den Sparringspartnern gehören offenbar die Senatoren Marco Rubio und Eric Schmitt, wobei Miller und Trump selbst auf seine Ausdauer vertrauen. In einem Fernsehstudio war Trump einst berühmt geworden, als Entertainer, vor allem bei seiner Show „The Apprentice“. CNN beschimpfte er in seinem Podcast allerdings gerade als „den Feind“ und den Moderator Jake Tapper als „Fake Tapper“.

Neben Tapper wird die CNN-Veteranin Dana Bash moderieren. Einstandsreden der Gäste sind nicht geplant, es wird gleich gefragt und geantwortet. Wer nicht dran ist, dessen Mikro bleibt stumm, und auch in den Werbepausen müssen sich die zwei Bewerber mit Stift und Papier zufriedengeben. Publikum ist nicht zugelassen.

Die Themen liegen auf der Hand. Biden wird sich dem Kampf um Amerikas Demokratie widmen, seinem Einsatz für ein freies Abtreibungsrecht und gegen Trumps Pläne wettern, reiche Amerikaner mit Steuersenkungen noch reicher zu machen. Und mit Sicherheit wird er auf Trumps juristische Probleme und seine Verurteilung in New York zu sprechen kommen.

Trump wird mit dem Schuldspruch gegen Bidens Sohn Hunter wegen illegalen Waffenbesitzes kontern oder wie schon so oft behaupten, dass die Biden-Regierung die US-Justiz gegen ihn instrumentalisiere. Vermutlich wird er ebenfalls seine Klassiker Inflation und Einwanderung bringen und behaupten, dass es die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten mit ihm im Weißen Haus nicht gegeben hätte.

Und dann ist da noch die Altersfrage. Wird Trump sie ansprechen? Im Bewusstsein, dass Biden in der Öffentlichkeit die Last seiner Jahre bisher wesentlich mehr geschadet hat als ihm selbst? Der Präsident wird unter Beobachtung stehen. Wie schlagfertig reagiert er auf Trumps Attacken? Wie gut hält er durch, verspricht er sich? Aber auch Trumps Auftreten wird aufmerksam verfolgt werden. Benimmt er sich bei der Debatte so krawallig wie bei seinen Wahlkampfveranstaltungen? Wie hart attackiert er Biden, wird er seine Lügen wiederholen und wie reagieren, wenn die korrigiert werden?

In solchen Debatten kann viel passieren. Schon 1960 in der ersten TV-Debatte eines US-Präsidentschaftswahlkampfs überhaupt war das so, als Richard Nixon vor den Kameras gegen John F. Kennedy unterging – nicht zuletzt, weil er unvorteilhaft geschminkt war und unrasiert wirkte. „Selbst wenn die Leute von den Kandidaten nicht begeistert sind, wollen sie sehen, ob es auf der Bühne zu einem Nervenzusammenbruch kommt“, zitiert das Portal The Hill den Historiker Tevi Troy. Trump könnte ausrasten, Biden sich verhaspeln. Deshalb dürfe man die Bedeutung der Debatte keinesfalls unterschätzen, so der CNN-Kommentator Van Jones. Wenn Biden es vermassle und in Umfragen weiter zurückfalle, „dann ist das Spiel vorbei“. Aber wenn er es mit Trump aufnehmen könne, „einem rasenden Stier“, dann könne Biden die Chance haben, Präsident zu bleiben.