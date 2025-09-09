Zum Hauptinhalt springen

USA„Wunderbares Geheimnis“: Mutmaßlicher Trump-Brief an Epstein veröffentlicht

Lesezeit: 4 Min.

Ein Geburtstagsbrief, den US-Präsident Trump angeblich vor mehr als 20 Jahren an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geschrieben haben soll, ist nun veröffentlicht worden.
Ein Geburtstagsbrief, den US-Präsident Trump angeblich vor mehr als 20 Jahren an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein geschrieben haben soll, ist nun veröffentlicht worden. (Foto: Democrats on the House Oversight/via REUTERS)

Das „Wall Street Journal“ hatte von einem anzüglichen Glückwunsch des heutigen Präsidenten zum Geburtstag des Sexualverbrechers berichtet. Nun ist das mutmaßliche Schreiben samt Zeichnung publik – und bringt den Republikaner in Bedrängnis.

Von Peter Burghardt, Washington

Jetzt kann den mutmaßlichen Glückwunsch von Donald Trump an Jeffrey Epstein also jeder sehen. Am Montag veröffentlichten mehrere amerikanische Medien jenen Brief, den der heutige US-Präsident 2003 zum 5o. Geburtstag des später angeklagten Sexualstraftäters verfasst haben soll. Er sieht exakt so aus, wie ihn das Wall Street Journal bereits vor Wochen beschrieben, aber damals noch nicht veröffentlicht hatte.

Zur SZ-Startseite

USA
:Jeffrey Epstein, Jetset-Figur und Sexhändler

Wie eng war er mit Donald Trump? Und was kommt noch ans Tageslicht aus dem mysteriösen Aktenbestand? Hintergründe zu einer schier unendlichen Saga.

SZ PlusVon Peter Burghardt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite