Das „Wall Street Journal“ hatte von einem anzüglichen Glückwunsch des heutigen Präsidenten zum Geburtstag des Sexualverbrechers berichtet. Nun ist das mutmaßliche Schreiben samt Zeichnung publik – und bringt den Republikaner in Bedrängnis.

Von Peter Burghardt, Washington

Jetzt kann den mutmaßlichen Glückwunsch von Donald Trump an Jeffrey Epstein also jeder sehen. Am Montag veröffentlichten mehrere amerikanische Medien jenen Brief, den der heutige US-Präsident 2003 zum 5o. Geburtstag des später angeklagten Sexualstraftäters verfasst haben soll. Er sieht exakt so aus, wie ihn das Wall Street Journal bereits vor Wochen beschrieben, aber damals noch nicht veröffentlicht hatte.