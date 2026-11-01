Das ehemalige Schweizer Model Béatrice Keul wird von den US-Demokraten in einem Bericht zu Donald Trump und Jeffrey Epstein als Zeugin angeführt. Sie wirft dem US-Präsidenten Vergewaltigung vor. Aber es kursieren verschiedene Versionen der Ereignisse.

Béatrice Keul möchte gleich zu Beginn des Gesprächs etwas klarstellen: „Ich war nie suizidal, ich bin es nicht und ich werde es auch nie sein. Damit das gesagt ist.“ Sie meint damit: Falls ihr etwas zustoßen sollte, das aussieht wie ein Selbstmord, dann war es kein Selbstmord.