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Trump und Epstein„Jetzt gibt es genug Dokumente, genug Beweise, genug Opfer“

Lesezeit: 3 Min.

Jeffrey Epstein und Donald Trump kannten sich gut, hier ein Foto aus dem Jahr 1997.
Jeffrey Epstein und Donald Trump kannten sich gut, hier ein Foto aus dem Jahr 1997.
Davidoff Studios Photography/Getty Images

Das ehemalige Schweizer Model Béatrice Keul wird von den US-Demokraten in einem Bericht zu Donald Trump und Jeffrey Epstein als Zeugin angeführt. Sie wirft dem US-Präsidenten Vergewaltigung vor. Aber es kursieren verschiedene Versionen der Ereignisse.

Von Nicolas Freund, Zürich

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Béatrice Keul möchte gleich zu Beginn des Gesprächs etwas klarstellen: „Ich war nie suizidal, ich bin es nicht und ich werde es auch nie sein. Damit das gesagt ist.“ Sie meint damit: Falls ihr etwas zustoßen sollte, das aussieht wie ein Selbstmord, dann war es kein Selbstmord.

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Neue Aussage im Fall Epstein
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Béatrice Keul hatte Donald Trump bereits sexuelle Übergriffe zur Last gelegt. Nun spricht sie erstmals öffentlich von einer Vergewaltigung.

Von Patricia Shams

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