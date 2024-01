Ex-US-Präsident Donald Trump, hier beim Verlassen seines Wohnhauses in New York.

Von Christian Zaschke

Donald Trump schwieg zunächst, als ein New Yorker Gericht ihn am späteren Freitag zu einer Zahlung von 83,3 Millionen Dollar wegen Verleumdung verurteilt hatte. Er war erbost, sichtlich, er glühte. Er war vulkanwütend. Donald Trump war, innerlich, äußerlich, auf 180. Aber er schwieg, zumindest im Gericht in New York. Erst später teilte er in den sozialen Medien aus, dann umso entschiedener.