Von Fabian Fellmann

Wortlos marschiert Jack Smith zu einem schwarzen SUV, eine braune Papiertüte von Subway in der Hand, abgeschirmt von Personenschützern, verfolgt von Smartphone-Kameras. Es ist Mittagszeit in Washington; es sollte nicht sonderlich erstaunlich sein, dass sich ein Jurist im Sold der Vereinigten Staaten einen Lunch besorgt. Bei CNN aber läuft das Amateurvideo als Top-News, für die aufgeregten Kommentatoren ist eindeutig: Wenn Jack Smith ein Sandwich kauft, ist das ein Signal an Donald Trump.