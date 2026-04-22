Jetzt soll immerhin die Feuerpause in Iran weitergehen, US-Präsident Donald Trump hat noch schnell die Meinung geändert. Beim Sender CNBC drohte der US-Präsident am Dienstagmorgen erst mit neuen Bombardements – sein Militär brenne darauf loszulegen. Am Dienstagnachmittag an der Ostküste gab er dann in seinem Netzwerk Truth Social bekannt, den Waffenstillstand so lange zu verlängern, bis die Verhandlungen abgeschlossen seien.
USANur die Wortgefechte gehen weiter
Lesezeit: 3 Min.
Morgens droht Trump mit Bombardements, nachmittags verlängert er überraschend die Waffenruhe mit Iran. Das Regime in Teheran reagiert skeptisch – und stichelt auf Social Media zurück.
Von Peter Burghardt, Washington
Debatte:Alle sind Gefangene
Trump hat sich mit seiner Rhetorik in eine Ecke manövriert, das Regime in Teheran spürt den Druck seiner radikalen Anhänger. Doch selbst wenn Verhandlungen zu Frieden führen: Verlierer wird das iranische Volk sein – wieder einmal.
Lesen Sie mehr zum Thema