Jetzt soll immerhin die Feuerpause in Iran weitergehen, US-Präsident Donald Trump hat noch schnell die Meinung geändert. Beim Sender CNBC drohte der US-Präsident am Dienstagmorgen erst mit neuen Bombardements – sein Militär brenne darauf loszulegen. Am Dienstagnachmittag an der Ostküste gab er dann in seinem Netzwerk Truth Social bekannt, den Waffenstillstand so lange zu verlängern, bis die Verhandlungen abgeschlossen seien.