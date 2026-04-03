Einen Krieg führt dieses Land, einen anderen will es beenden. Pakistan greift im Nachbarland Afghanistan regelmäßig Stellungen aus der Luft an, die Beziehungen zum Taliban-Regime sind außer Kontrolle geraten. Aber im Krieg der USA gegen Iran möchte die pakistanische Regierung einen Frieden anbahnen. Details wie dieser Konflikt enden könnte, sind zwar unklar, dafür wechseln die Positionen von US-Präsident Donald Trump auch zu häufig. Aber Pakistan bemüht sich beharrlich darum, zwischen Teheran und Washington als Vermittler zu agieren.