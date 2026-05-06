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Krieg in NahostTrump stoppt Operation in der Straße von Hormus nach nur einem Tag

Lesezeit: 2 Min.

Der Krieg sei fast zuende, meint US-Präsident Donald Trump.
Der Krieg sei fast zuende, meint US-Präsident Donald Trump. Evan Vucci/Reuters

Die USA bieten Handelsschiffen vorläufig keinen Schutz mehr an. Der Präsident begründet das damit, dass es mit Iran Fortschritte gebe. Pakistan habe um eine Pause gebeten.

Von Charlotte Walser, Washington

Nur ein paar wenige Schiffe haben die Meerenge unter dem Schutz des US-Militärs passiert. Drei sollen es geschafft haben, zwei am Montag und eines am Dienstag. Am Montag hatte der U-Präsident Donald Trump angekündigt, die USA ermöglichten es den blockierten Frachtschiffen, durch die Straße von Hormus zu fahren. „Project Freedom“ nannte er die Operation.

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Die US-Armee erklärt, die Passage durch die Meerenge sei nun sicher. Zur Antwort schießt das iranische Regime auf einen südkoreanischen Frachter. Fängt der Krieg aufs Neue an?

Von Raphael Geiger

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