Nur ein paar wenige Schiffe haben die Meerenge unter dem Schutz des US-Militärs passiert. Drei sollen es geschafft haben, zwei am Montag und eines am Dienstag. Am Montag hatte der U-Präsident Donald Trump angekündigt, die USA ermöglichten es den blockierten Frachtschiffen, durch die Straße von Hormus zu fahren. „Project Freedom“ nannte er die Operation.