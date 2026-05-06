Nur ein paar wenige Schiffe haben die Meerenge unter dem Schutz des US-Militärs passiert. Drei sollen es geschafft haben, zwei am Montag und eines am Dienstag. Am Montag hatte der U-Präsident Donald Trump angekündigt, die USA ermöglichten es den blockierten Frachtschiffen, durch die Straße von Hormus zu fahren. „Project Freedom“ nannte er die Operation.
Krieg in NahostTrump stoppt Operation in der Straße von Hormus nach nur einem Tag
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Die USA bieten Handelsschiffen vorläufig keinen Schutz mehr an. Der Präsident begründet das damit, dass es mit Iran Fortschritte gebe. Pakistan habe um eine Pause gebeten.
Von Charlotte Walser, Washington
Irankrieg:Es war mal eine Waffenruhe an der Straße von Hormus
Die US-Armee erklärt, die Passage durch die Meerenge sei nun sicher. Zur Antwort schießt das iranische Regime auf einen südkoreanischen Frachter. Fängt der Krieg aufs Neue an?
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