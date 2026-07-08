Donald Trump hat die iranische Führung als „scum“ bezeichnet, also als „Abschaum“ – was als Beleidigung nochmals eine andere Kategorie ist als „kranke Leute“, wie Trump sie ebenfalls nannte. Kranke Leute sind wenigstens Leute; wer sie indes „Abschaum“ nennt, mag sie nicht einmal länger als Menschen betrachten. Wohin so etwas führt? Der „Abschaum“ ist eine der ältesten Beleidigungen der Menschheit. Schon im ersten Korintherbrief wusste der Apostel Paulus, als was er und seinesgleichen galten: „Wie der Kehricht der Welt sind wir geworden, wie der allgemeine Abschaum bis heute.“ Das Image des Abschaums war schon damals nicht zu retten. Beim Kochen proteinhaltiger Gerichte, zum Beispiel von Hühner- oder Erbsensuppe, bildet er sich gleich am Anfang, setzt sich oben ab, flockt nach der Gerinnung aus und trübt die Suppe – also schäumt man ihn rechtzeitig ab. Trump hielt die Beleidigung am Mittwoch für angebracht, weil er die Lügen der Machthaber in Teheran satthat. Sie seien ein „Haufen lügender Typen“, sagte er – was natürlich zur Frage führt, ob hier ein erfahrener Lügner erfahrene Lügner Lügner nennt. Doch für mehr als „Abschaum“ ist hier keine Zeit.