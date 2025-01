Von Peter Burghardt und Fabian Fellmann, Washington

Der Tag, an dem Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt, beginnt mit einer Textnachricht von Donald Trump. „Ein schöner Tag, um Amerika zu retten“, schreibt der neue US-Präsident am Montagmorgen um kurz nach acht an alle, die sich bei seinem Wahlkampfteam registriert hatten. Angehängt ist ein Hinweis auf seine überstandenen Prozesse („Hexenjagd“) und Mordversuche sowie ein Spendenaufruf. Es kann losgehen bei minus fünf Grad in Washington, DC.