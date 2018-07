18. Juli 2018, 20:24 Uhr Donald Trump Verhunzte Verneinung

Nach dem Gipfel in Helsinki bemüht sich Präsident Donald Trump um Begrenzung des Schadens. Sehr überzeugend wirkt er allerdings nicht.

Von Hubert Wetzel , Washington

Der große bayerische Dichter Ludwig Thoma hätte gleich Bescheid gewusst. Er kannte sich aus mit der doppelten Verneinung, auch mit der drei- oder vierfachen, wenn's sein musste. "Ich fragte ihn, ob er keine Zigarre nicht will, aber er sagte nein, weil er keine so starken nicht raucht", hat Thoma in den "Lausbubengeschichten" geschrieben. Wäre also Thoma am Montag in Helsinki gewesen, hätte er neben Donald Trump und Wladimir Putin gestanden, er hätte sofort gemerkt, dass dem großen amerikanischen Präsidenten ein ...