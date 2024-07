Von Fabian Fellmann, Milwaukee

Es ist ein großzügiges Geschenk, das die Trump-Fraktion unter den US-Bundesrichtern dem Präsidentschaftskandidaten am Montag bereitet hat, pünktlich zum Auftakt des Nominierungskongresses der Republikaner in Milwaukee. Richterin Aileen Cannon, 2020 ins Amt gekommen dank des damaligen Präsidenten Donald Trump, hat am Montag die Anklage im Geheimakten-Verfahren in Bausch und Bogen verworfen.