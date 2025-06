Von Boris Herrmann, New York

Donald Trump hat seine Reaktion auf die israelischen Luftangriffe in Iran lange hinausgezögert. Sollen die USA sich da komplett heraushalten, wie ein großer Teil seiner America-First-Fans fordern? Oder sollen sie an der Seite Israels eingreifen, um die Iraner vom Bau einer Atombombe abzubringen? Auf diese Lösung drängen neben Benjamin Netanjahu auch die außerpolitischen Falken der Republikaner in Washington. In den vergangenen Tagen wirkte der US-Präsident in dieser Frage wie eine gespaltene Person. Seine Statements und Andeutungen ließen mal eine Tendenz zu der einen Seite erkennen, aber wenig später neigte sich das auch schon wieder in die andere Richtung. Nun scheint Donald Trump aber eine Entscheidung getroffen zu haben. Jedenfalls tut er so, als ob er sich entschieden haben könnte.